Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 32 sanığın yargılanması başladı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK ZONGULDAK'ta uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurduğu, üye olduğu veya örgüte yardım ettiği iddia edilen 16'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başladı. Örgüt yöneticiliği suçundan gözaltına alındığında polis ile savcılıkta örgüt şemasını tarif ederek etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Hüseyin Pirecioğlu, mahkemede ifadesini değiştirdi. Mahkemede; daha önce sokakta duyduklarını anlattığını belirten Pirecioğlu hakkında, ifadesini değiştirmesi üzerine delilleri karartması ve dinlenilmeyen tanıklara baskı uygulama ihtimali bulunduğunu değerlendirerek tutuklanmasına karar verdi.

Zonguldak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl 5 Mayıs'ta 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, Emircan İleri'nin (43) lideri olduğu öne sürülen uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri (43) ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Ömer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) isimli 16 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuksuz sanıklardan 2'si ise işledikleri başka suçlardan dolayı tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı;16'sı tutuklu 32 kişi hakkında iddianame hazırladı. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede sanıklar hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma,' 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', suçlarından toplam 1036 yıla kadar hapis cezası istedi.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 32 sanığın yargılanması bugün başladı. Tutuklu 14 sanık farklı illerden mahkemeye getirildi, 4 kişi SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken 14 kişi ve avukatlar salonda hazır bulundu. Emircan İleri'den satın aldığı uyuşturucuyu sattığını anlatan başka suçtan tutuklu Sedat Saraç, eşinin intihara kalkıştığını daha sonra da kendisine çete tarafından cinsel saldırı olduğunu söylediğini anlattı. Saraç daha sonra eşiyle birlikte karakola giderek yaşananları anlattığını söyledi. Saraç'ın sanık olarak yargılanan eşi Gülcan Saraç da, şehir dışından Emircan İleri için uyuşturucu alıp getirdiklerini anlattı.

'MASA KURACAKLARMIŞ'

Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık T.G. ise "Serdar Kuyucu bana 'bir masa kurulacak' dedi. Bu masada olacak kişileri anlatırken ben konuşmasına izin vermeden konuyu kapattım. Bir süre sonra Hüseyin Pirecioğlu yanıma geldi. Uyuşturucu satılacakmış, başında da Emircan'ın olacağını söyledi. Kendisi ne derse onu yapacağını söyledi. Bu işleri Emircan adına yapılacağını söyledi" dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Örgüt yöneticiliği ile suçlanan, polis ve savcılık ifadelerinde örgüt şemasını tarif ederek etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Pirecioğlu mahkemede ifadesini değiştirdi. Bazı noktaları kontrol altında tutmak için uyuşturucuyu ihbar ettiklerini ya da maddeye sahip olan kişilerin malına çöktüklerini anlatan Hüseyin Pirecioğlu, "Buradaki herkes uyuşturucu kullanıcısıdır. Her kullanıcı da satıcısıdır. Almaya gücü yetmeyince satacaktır. Biz Emircan ile samimi arkadaşız ortada bir örgüt olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

PARAYI 'KİRA, BORÇ' DİYE GÖNDERİRMİŞ

Polisteki ifadesinde ayrıntılı olarak tarif ettiği çetenin farklı grupları sorulan Pirecioğlu, "Bu kişiler uyuşturucularını genellikle nerede ucuzsa oradan alırlar. Bahsettiğim bu gruplar Emircan'ın hiyerarşisi altında emirlerini yerine getiren kişiler değildir. Emircan al şu uyuşturucuyu sat demez. Ben satın almış olduğum uyuşturucunun parasını Batuhan Yıldırım'ın hesabına 'kira, borç' gibi açıklamalarla yatırırdım. Emircan'ın yanına gittiğimde elden de verirdim. Batuhan'ın hesap kartları Emircan'daydı" ifadelerini kıllandı.

'POLİSTEKİ İFADEM YANLIŞ YAZILMIŞ'

Polisteki ifadesinin yanlış yazıldığını ve suç örgütü olmadığını öne süren Pirecioğlu, "Ben emniyette ifade verirken herkesin konuştuğu şeyi anlattım. Ben böyle bir yapılanma içinde yer almadım. Poliste adını söylediğim grup sorumlularıyla uyuşturucu almaya Emircan'a gittiğimde, gelmişlerse görüyordum. Bunun dışında bir araya gelip örgüt kurmadık. Ben emniyette kendi bilip gördüklerimden ziyade sokakta duyduklarımı anlattım" dedi.

TUTUKLANDI

Duruşmada savcı, Pirecioğlu'nun mahkemede ifadesinden dönmesi sebebiyle sanığa baskı yapıldığı fikrinin oluştuğunu söyledi. Duruşmaların 3 gün boyunca devam edeceğine ve daha dinlenilmeyen sanık ve tanıkların olduğunu belirten savcı, Pirecioğlu'nun delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise Pirecioğlu'nun dinlenilecek diğer kişileri baskı altına alma şüphesi olduğunu atılı suçun ceza sınırını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıkların tutukluluk hali devam ederken duruşmaya yarına kadar ara verildi.