Aslı Bildirici'nin "Çürük" Filmi İfsak Kısa Film Festivali'nde İzleyiciyle Buluştu

(İSTANBUL) – İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından düzenlenen 32. IFSAK Kısa Film Festivali, genç sinemacıları ve kısa film üretimini odağına alan programıyla devam ediyor. Festival kapsamında yönetmen Aslı Bildirici imzalı "Çürük" (Rotten) adlı kısa film, İFSAK gösterim programı çerçevesinde Beyoğlu Sineması'nda izleyiciyle buluştu.

Hollanda'daki Türk göçmenlerin gündelik yaşamını ve kültürel deneyimlerini konu alan film, müzik kariyeri istediği gibi gitmeyen genç bir kadının babasının işlettiği markete dönmesi ve burada karşılaştığı insanlarla kurduğu ilişkiler üzerinden ilerliyor.

Film, Hollanda'da babasına ait bir Türk marketinde çalışan Zehra ile açık sözlü bir müşteri olan Pelin arasında yaşanan gerilimli karşılaşmayı merkeze alıyor. İlk bakışta sıradan bir müşteri tartışması gibi görünen bu karşılaşma, Pelin'in de Türk olduğunun ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanıyor.

Radyodan yükselen siyasi söylemlerin de eşlik ettiği bu karşılaşma, iki karakter arasında aidiyet ve kimlik üzerine giderek derinleşen bir gerilime dönüşüyor. Göçmenlik deneyimi, kültürel aidiyet ve kimlik meselelerini gündelik bir sahne üzerinden ele alan kısa film, izleyiciyi bu kavramlar üzerine düşünmeye davet ediyor.

Aslı Bildirici: Yakınlık ve mesafe arasında bir hikaye

Anka Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Aslı Bildirici, hikayeye kişisel bir yerden yaklaştığını belirterek Hollanda'da doğup büyüyen Türklerle sonradan göç edenler arasındaki kültürel yakınlık ve farklılıkları anlamaya çalıştığını söyledi.

Bildirici, Hollanda'da artık üçüncü ve dördüncü kuşak Türklerin yaşadığını hatırlatarak, "Ben daha sonra gidenlerdenim. Bu yüzden hem bir yakınlık hem de bir mesafe hissi var. Film, bu farklılığı anlamaya çalıştığım bir süreç oldu" dedi.

Hollanda'da Türklerle ilgili bazı yerleşmiş algılar bulunduğunu belirten genç yönetmen, "Türklerin çalışkan olduğuna dair yaygın bir düşünce var. Bu ilk bakışta olumlu gibi görünse de bazen insanları yalnızca çalışan kişiler olarak görmeye yol açabiliyor. Oysa insanlar sadece yaptıkları işle değil, hayatları, hikayeleri ve kimlikleriyle var" ifadelerini kullandı.

Gülsen Tuncer'e Sinema Emek Ödülü

32.İFSAK Kısa Film Festivali, genel koordinatörü Işıl Yaman, festivalin ulusal ve uluslararası kısa filmleri izleyiciyle buluşturduğunu belirterek, uluslararası seçkide özellikle kadın emeği temalı yapımların öne çıktığını söyledi. Program kapsamında senaryo yazımı ve telif hakları, sinema ve müzik ilişkisi gibi başlıklarda söyleşiler düzenlediklerini aktaran Yaman, Romanya sineması üzerine bir etkinliğin de yer aldığını ifade etti. Yaman, festivalin kapanış gününde Romanyalı yönetmen Bogdan Mureşanu'nun genç sinemacılar için bir masterclass gerçekleştireceğini söyledi.

Yaman ayrıca, 14 Mart Cumartesi günü düzenlenecek kapanış töreninde İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ödüllerinin verileceğini belirterek, "Her yıl sinemaya önemli katkı sağlayan isimlere verdiğimiz IFSAK Sinema Emek Ödülü bu yıl usta sanatçı Gülsen Tuncer'e takdim edilecek" dedi.

Genç sinemacılar ustalarla buluştu

IFSAK Sinema Birimi üyesi Ayten Ünal ise festivalin genç yönetmenlerle deneyimli sinemacıları buluşturduğunu belirterek, "Festival kapsamında Hüseyin Karabey ile kısa filmden uzun metraja geçiş üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Ali Özgentürk için de bir anma etkinliği düzenledik. Bu yıl 'Yılın Sinemacısı' ödülünü verdiğimiz Pelin Esmer de genç sinemacılarla bir araya geldi" dedi.

Kaynak: ANKA