Üye Girişi
Haberler

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 'Şiddete Dur' Temasıyla Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31'inci Uluslararası Altın Koza Film Festivali'ne 51 ülkeden 535 başvuru yapıldı. Festival, bu yıl 'Şiddete Dur' temasıyla dikkat çekerken, ünlü ödüller ve etkinliklerle dolu bir program sunacak.

ADANA'da bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne 51 ülkeden toplamda 535 başvuru yapıldı. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, festivalin bu yıl 'Şiddete Dur' temasıyla düzenlendiğini açıkladı.

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Altın Koza Film Festivali 23-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, düzenlenen toplantıda, festivalin yalnızca Adana için değil, Türkiye genelinde de bir marka haline geldiğini belirtti. Bu yıl ödüllerin sayısını artırdıklarını açıklayan Karalar, "Onur Ödülleri'ni usta oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a sunacağız. Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni ise Güler Ökten, Mazlum Kiper ve Muzaffer Hiçdurmaz'a takdim edeceğiz. Ayrıca jüri başkanımız Nuri Bilge Ceylan olacak ve bu durum büyük ses getirdi. Kendisini dünyaya tanıtmış önemli bir yönetmen" dedi.

'ŞİDDETE KARŞI DURUYORUZ'

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise festivalin bu yıl 'Şiddete Dur' temasıyla düzenleneceğini vurguladı. Samancılar konuşmasında, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan çocuk ve kadın katliamları ve hayvan dostlarımıza yapılan 'zulme dur' diyoruz" diye konuştu. Gazze'deki yaşananlara da dikkat çeken Samancılar, "Gazze'de yaşanan soykırım ve insan hakları ihlallerinin yoğun olduğu bir dönemde, şiddete karşı duruyoruz. Filistinli sinemacılar bu konuda bir direniş gösteriyor ve biz de onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Menderes Samancılar ayrıca hayatını kaybeden Adanalı sanatçılar için bir anma programı düzenleneceğini söyleyerek, Cengiz Sezici, Aytaç Arman ve Rıza Akın gibi Adanalı sinemacıların mezarlarını ziyaret edeceklerini ve onları unutmadıklarını belirtti. Toplantıya, Festival Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Esin Küçüktepepınar ve Mehmet Açar da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Etkinlikler Festival Güncel Dünya Eylül Adana

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu? Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!
title