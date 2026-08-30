30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

Canan İLARSLAN – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, –30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, İstanbul'da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmi törene katılanlar çocuklarıyla sabahın erken saatlerinde tören alanındaki yerlerini aldı. Töreni eşi ve oğluyla izleyen Ayşegül Uğurlu, "İyi ki bu vatanda yaşıyoruz. İyi ki şu an bu vatanda çocuğumu büyütüyorum." dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kutlama törenlerinin İstanbul'daki adresi Vatan Caddesi oldu. Resmi törene katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde yerlerini aldı. Töreni izleyenler arasında gaziler, aileler ve çocuklar da vardı. Vatandaşlar, Türk askerinin geçişini ellerindeki Türk bayraklarıyla gurur ve coşkuyla takip etti.

'ELİMİZ TETİK TUTTUĞU MÜDDETÇE HAZIRIZ'

Törene katılanlardan Kıbrıs Gazisi Namık Kemal Güzey, "Bugün Zafer Bayramımız. Vatana, millete hepimize kutlu olsun. Bundan sonraki zamanımız bütün gençlere Atatürk'ün emanet ettiği gibi onlar emanet edilir. Bizler olduğu kadar vazifemizi yaptık, ama biz her zaman sağ olduğumuz müddetçe bu vatanın korumasında muhafazasında elimiz tetik tuttuğu müddetçe hazır ve nazırız. Onların sayesinde bizler bugünlere geldik. Bizden sonrakiler de inşallah bu vatanı Atamızın emanet ettiği şekilde muhafaza ve müdafaa edeceklerdir. Buna inanıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN DA GÖRMESİNİ İSTEDİM; GURUR DUYUYORUM'

Ahmet Sevgin, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle çocuklarım da ben de çok heyecanlıydık. Geçen yıl niyetlenmiştik ama gelememiştik. Bu sene özellikle sabahın erken saatlerinde kalkıp Vatan Caddesi'nde yerimizi aldık. Şu güzel görüntüyü ailemle beraber izliyoruz. Çocuklarımın da özellikle görmesini istedim. Gerçekten hem Türk savunma sanayinde hem polis teşkilatında hem zabıtada gerçekten çok üst düzey hizmetler alıyoruz. Şu anda burada önümüzde önemli bir gurur kaynağı var. Bununla ben gurur duyuyorum. Çocuklarım da, ailem de gurur duyuyor. Yaşasın Türk askeri, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bize böyle bir vatanı emanet etti. Biz de çocuklarımıza bu vatanı emanet edeceğiz. Biz onlardan aldık, şimdi de biz çocuklarımıza emanet etmek için buradayız. Onlara aşılamak için sabahın erken saatlerinde geldik. Şu atmosferi, ortamı yaşatmak için eşim çocuklarımla beraber buradayız. Gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN DE BÜYÜYÜNCE ASKER OLACAĞIM'

Oğlu Yiğit Ensar Sezgin ise "Askerleri çok seviyorum. Onları izlemeye geldim. Ben de büyüyünce asker olacağım. Atatürk bugünü bize armağan etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çok güzel bir ortam var. Herkes izlemeye gelsin" diye konuştu.

'GURURLA İZLİYORUZ'

Kızıyla törende görevli eşini izlemeye gelen Cansu Aktürk ise, "Biz bu kutlu günü gururlu bir şekilde anıyoruz. Ben de bir öğretmenim. Kızımı da aynı şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Eşim de burada görevli; onun için geldik. Heyecanlıyız; onu bekliyoruz. Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Ülkemize kattıkları için de çok mutlu ve gururluyum" dedi.

'HER SENE DAHA GÜÇLÜ OLMASINI DİLİYORUM'

Töreni izleyenlerden Gökhan Pekgöz ise, "Tören için saat 09: 00'da geldiler ve biraz yorulmaya başladılar, seyrediyorlar. Çok isteklilerdi, ben de onları getirdim. Vatanımıza milletimize kutlu olsun demek isterim. Önemli bir zafer bayramı. Her sene daha güçlü olmasını dilerim" dedi.

'BUGÜNÜ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ONURLU VE GURURLUYUZ'

Çocuğu ve eşiyle töreni izleyen Ayşegül Uğurlu ise, "Bulut Ege'yi bugün buraya getirdik. Mümkün olduğunca her sene getirmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz bu vatan topraklarında yaşıyoruz ve bugünü görebildiğimiz için o kadar çok onurluyuz ki daha diyebilecek birşeyim yok. İyi ki bu vatanda yaşıyoruz. İyi ki şu an bu vatanda çocuğumu doğurup büyütüyorum. Eşim de askeri personel. Hepsiyle o kadar çok gurur duyuyoruz ki onlar olmasa biz de zaten bu vatan topraklarında bu kadar rahat yaşayamazdık" dedi. Oğlu Bulut Ege Uğurlu ise, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, mutluyuz, gururluyuz. Atatürk'ü çok seviyorum. Bu vatan topraklarında yaşadığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Güzel bir törendi" ifadelerini kullandı.

'JANDARMA BABASIYIM; RABBİM HEPSİNİ KORUSUN'

Mehmet Gürgen, "Ben jandarma astsubay babasıyım. Rabbim gözlerine yaş, ayaklarına taş değdirmesin; hepsini korusun. Bayramımız hepimize kutlu ve mutlu olsun. Mutluyum, gururluyum, onurluyum, huzurluyum. Hepimiz çok sevindik. Vedat Karaköse ise, "Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı