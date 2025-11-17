3. Yaş Üniversitesi Açılışı Ankara'da Gerçekleşti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 60 yaş üstü bireylere yönelik yürütülen ve Ankara'da ilk kez temel seviye eğitimi başlatılan "3. Yaş Üniversitesi"nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul'da 2019'dan bu yana yürütülen programın Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla Ankara'da başlatılan ilk temel seviye eğitim kapsamında, Gülhane Hemşirelik Fakültesi'nde açılış töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın, eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini dileyerek, program kapsamında İstanbul'da 4 kez kep atıldığını ve bu yıl 5'inci dönem öğrencilerin kabul edildiğini anlattı.

3. Yaş Üniversitesi'nde 60 yaş üstü öğrencilerin yer aldığını belirten Aydın, "Eğitim sürecinde temel hukuktan sosyolojiye, insan ilişkilerinden kişisel becerileri geliştirmeye, sağlık okuryazarlığından kamu hizmetlerini almaktaki adımlara, dijital ortamlardan topluma yararlı çeşitli aktivasyonlarda yer almak gibi başlıklarda doçent ve profesör hocalarımızın dersleriyle eğitim veriliyor." diye konuştu.

Aydın, bu yıl 80 yaş sonrası fiziksel ve becerisel yetenekleri geliştirmeye yönelik 4. Yaş Üniversitesi'ni de başlattıklarını aktardı.

Program kapsamında öğrencilerin de kendileriyle tarihin ve zamanın getirdiği bilgiyi, tecrübeyi paylaştıklarını vurgulayan Aydın, "Bizler sizleri öğrenci olarak gördüğümüz gibi eğitmenlerimiz olarak da görüyoruz. Karşılıklı bilgi alışverişiyle sizlerin aktaracağı tecrübeleri alıp, zamanın ruhu içerisinde yoğurup arkada bekleyen 25 bin Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisine anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma İlknur Çınar ise öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayan bir programın açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yalnızca bir eğitim programı değil, bir yaşam felsefesinin temellerini attıklarına değinen Çınar, "Sizler hayat boyu biriktirdiğiniz tecrübelerinizle bizlere rehberlik ediyor, gençlerimize de ilham veriyorsunuz. Sizlerle aynı çatıda olmak bizlere hem güç hem de umut veriyor. Hep birlikte öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha göstereceğiz." dedi.

"Yıllar önce kurduğum bir hayale yeniden adım atmış gibi hissediyorum"

3. Yaş Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Hacer Ünal da yeniden öğrenci olarak okul heyecanını yaşadığını söyledi.

İnsanın hayatının her döneminde hayaller kurduğunu ve en güzelinin de bu hayallerden hiç vazgeçmemesi olduğunu vurgulayan Ünal, "Küçükken hep hemşire olmak isterdim. Bugün burada sanki yıllar önce kurduğum bir hayale yeniden adım atmış gibi hissediyorum. Bu üniversitenin açılacağını ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Kendi kendime 'acaba yapabilir miyim, yıllar sonra okul ortamına dönmek bana nasıl hissettirir' diye sordum. İçimde tarifsiz bir umut belirdi. Belki de bu yıllardır içimde duran öğrenme isteğinin yeniden canlanma zamanı." ifadelerini kullandı.

Kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada geçireceğimiz her gün bizlerin hem zihnini hem de ruhunu genişletecek. Yeni bilgiler öğrenecek, kendimizi geliştirecek, birbirimizden ilham alacağız. Belki uzun zamandır yapmak istediğimiz ve ertelediğimiz birçok şeyi bu üniversite sayesinde gerçekleştireceğiz. Bugün burada olmak benim için sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yenilenmenin de kapısı. Tüm arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Merdiye Şendir, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üçüncü Yaş Deneyimleri" isimli konferansı gerçekleştirdi.