3. Milli Sinema Günleri Başladı: Osman Sınav'ın Sineması Ele Alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "3. Milli Sinema Günleri" başladı.

Program kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ilk söyleşide, Osman Sınav'ın sineması ve yönetmenliği ele alındı.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği "Osman Sınav Yönetmenliğiyle Oyunculuk" başlıklı söyleşide, oyuncu İsmail Hakkı konuşma yaptı.

Açılışta konuşan Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Nazif Tunç, milli sinemanın bir ideoloji ve siyasi akım olmadığını belirterek, "Milli sinema, milletin sinemasıdır. Osman Sınav, bunu yapmış bir isimdir. Seyirciyle kurduğu organik bağın esası da budur." dedi.

Türkoğlu, Sınav'ın filmlerindeki karakterlerin önemli mesajlar verdiğinden bahsederek, "Ekmek Teknesi'nden Kurtlar Vadisi'ne kadar tüm eserlerde yarattığı karakterlerin ve öykülerin bu kültür ve toplumla, insanla ilgili dertlerinin olduğunu görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

"Her şeyini dört dörtlük hazırlayıp işe öyle başlardı"

İsmail Hakkı ise Osman Sınav'ın oldukça prensipli bir yönetmen olduğuna işaret ederek, "Her şeyini dört dörtlük hazırlayıp işe öyle başlardı. Yani bir yolculuğa başlamadan önce bütün hazırlıklarını tastamam yapardı. Tabiri caizse kılı kırk yapardı." diye konuştu.

Sınav'ın projelerinde oyuncu seçerken çok dikkatli olduğunu aktaran Hakkı, oyunculuk adına birçok şeyi de usta yönetmenden öğrendiğini dile getirdi.

Hakkı, Sınav'la "Sakarya Fırat" dizisinde 4 sezon 151 bölüm birlikte çalıştıklarını söyleyerek, "Oyuncularına işin tekniğini dahi öğreten, onları sahneye hazırlayan, gerekirse de sahne öncesi tüm ekibi bekletip bir saat sizinle o sahne üzerine sohbet eden, sizi dolduran, bilinçlendiren bir yönetmendi, yapımcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi gerçekten süzmüş, okumuş bir adamdı"

Sınav'ın dert sahibi bir insan olduğunu vurgulayan Hakkı, şunları kaydetti:

"Osman Sınav, bizim sinema dünyamızdaki gidişatı çok beğenmiyordu. Yani, 'İnsanı kötü anlatıyoruz.' diyordu. Salih insanların daha çok görünmesini istiyordu. Günümüzde de salih insanlar ekran önünde çok görünmediği için, sokaklarda suç bu kadar arttı. Rol modeller televizyonda hep şiddet içerikli işler yapıyor. Bunlar paylaşılıyor ve özendiriliyor. Osman Sınav'ın işlerinde de şiddet vardı. Savaşı, çatışmayı, şiddeti çok iyi kullanıyordu. Ama iyi insanların rolünü ön plana çıkarıyordu, onları rol model gösteriyordu. Bu konuda öyle çaba gösterdi ki ömrünü buna adadı diyebilirim."

Sınav'ın masasında daima projeler olduğuna belirten İsmail Hakkı, "Masasında onlarca, yüzlerce proje olan, onların hepsini ara ara, zaman zaman eline alıp kontrol eden, göz gezdiren, üzerinde çeşitli çalışmalar yapan, onlarla ilgili bazı girişimlerde bulunan birisiydi." dedi.

Hakkı, usta yönetmenle son olarak "Yemen, Ah Yemen" projesinde birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Çok ciddi hazırlıkları vardı. Yemen ile ilgili her şeyi biliyordu. Yani tarihi gerçekten süzmüş, okumuş bir adamdı. Her sinemacının olması gerektiği gibi biriydi." şeklinde konuştu.