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3. Maarif Kongresi'nde öğretmen ve akademisyenler 25-27 Kasım 2026'da buluşacak

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3. Maarif Kongresi'nde öğretmen ve akademisyenler 25-27 Kasım 2026'da buluşacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, 'Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru' temasıyla 3. Maarif Kongresi'ni 25-27 Kasım 2026'da Ankara'da düzenleyecek. Kongre, öğretmen ve akademisyenleri bir araya getirecek.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 25-27 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 3. Maarif Kongresi, öğretmen ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 25-27 Kasım'da Ankara'da düzenlencek 3. Maarif Kongresi'ne ilişkin açıklama yaptı. 2024 yılında "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla gerçekleştirilen 1. Maarif Kongresi'nde öğretmenlerin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin deneyim ve değerlendirmeleri merkeze alındığı belirtilen açıklamada, 2025 yılında "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla düzenlenen 2. Maarif Kongresi'nde ise eğitimin toplumsal boyutu ile hak ve sorumluluk bilinci, milli dayanışma ve kardeşlik ekseninde öğretmenin rolünün ele alındığı hatırlatıldı.

Bu yıl düzenlenecek 3. Maarif Kongresi'nde ise "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla önceki kongrelerde oluşan birikimin eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi çerçevesinde geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, kongre kapsamında "Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" konularının ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kongrenin panel oturumlarında alanında uzman isimlerin bir araya gelerek "Geçmişten Günümüze Öğretmenlik Rolünün Dönüşümü", "Medeniyet Tasavvuru ve İnsan Yetiştirme İdeali", "Öğretmenliğin Mesleki, Ahlaki ve Toplumsal Boyutları", "Öğrenci Esenliği ve Destekleyici Okul İklimi", "Teknolojik Dönüşüm Karşısında Eğitimin Değişen ve Değişmeyen Yönleri" ve "Sürdürülebilir Bir Gelecek ve İklim Eylemi İçin Nesillerin Yetiştirilmesinde Öğretmenin Rolü" başlıklarını ele alacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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