3. Konya GastroFest Başarıyla Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya GastroFest, dördüncü gününde yoğun ziyaretçi katılımıyla tamamlandı.

4 Eylül'de Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyaca ünlü şefler ve çok sayıda ziyaretçinin katıldığı açılış töreniyle başlayan festival, bugün devam eden atölye çalışması ve söyleşilerle tamamlandı.

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalde 100 esnaf stant açarken 180'e yakın ünlü şef de ustalık gösterilerini sergiledi.

Festivale ilginin bu yıl da yoğun olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"3. Konya Gastronomi Festivalimizi büyük bir coşkuyla tamamladık, elhamdülillah. 10 bin yıllık mutfak mirasımızı hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık.

Konya'nın bereketli sofrasını tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmakta kararlıyız. İnşallah gelecek yıl, çok daha büyük bir katılımla, daha güçlü bir içerikle bu güzel buluşmayı tekrar gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."