3 çocuk annesi bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti

ANTALYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, ailesiyle birlikte bayram ziyaretinden dönen 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım (46), yaşamını yitirdi. Kazada, 4 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde yakınlarını bayramda ziyaret eden Kıvılcım ailesi, dün memleketleri Denizli'ye gitmek için otomobille yola çıktı. Erkan Kıvılcım'ın kullandığı 06 AF 0101 otomobil, saat 11.00 sıralarında Finike- Elmalı kara yolu Avlan Gölü yakınlarına geldiğinde yolun tek şeride düştüğü noktada karşı yönden gelen 07 AGD 032 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin ön koltuğunda sıkışan 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım'ı çıkardı. Aynı otomobilde bulunan Erkan Kıvılcım ve Şafika Kıvılcım ile diğer otomobilde bulunan Nadir Çakır ile Salih Açar ile birlikte Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nefike Kıvılcım, kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Nefike Kıvılcım'ın cenazesi, kardeşi Sercan ve arkadaşı tarafından sabah saatlerinde teslim aldı. Kıvılcım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketli köyüne götürüldü.