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3. Ankara Edebiyat Festivali Filistin Temasıyla Gerçekleştirildi

3. Ankara Edebiyat Festivali Filistin Temasıyla Gerçekleştirildi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türkiye Yazarlar Birliği ve Çubuk Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Edebiyat Festivali, bu yıl Filistin edebiyatı temasıyla önemli konulara dikkat çekti. Etkinlikte panel ve şiir şöleni düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesinin katkıları ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi tarafından organize edilen 3. Ankara Edebiyat Festivali gerçekleştirildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve teması Filistin olan etkinliğe Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Eranıl, Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ali Şen, yazar, şair, öğretmen ve öğrenciler ile edebiyatseverler katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğini tanıtan sinevizyon gösterimiyle başlayan programın açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çok sayıda yazar ve şairi ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Demirbaş, "Türkiye Yazarlar Birliğinin yönetim kuruluna, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, arkadaşlarımıza böylesi güzel bir etkinlikten dolayı teşekkür ederim. Bu yılın ana teması Filistin Edebiyatı olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip. Filistin, Gazze'de son 1 yıldır gündemimizde ve orada yaşananlar hepimizin yüreklerini dağlıyor." dedi.

İlçelerinin bir öğrenci şehri olduğunu dile getiren Demirbaş, "Bu tür edebi çalışmaların panellerin, konferansların, yazarlarımızın, şairlerimizin öğrencilerimizle buluşturulmasını, okullarımızın buluşturulması ve edebiyata meraklı vatandaşlarımızla buluşturulmasını çok önemsiyoruz. Biz bu konudaki çalışmaları artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Eranıl ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ali Şen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde 1 yıldır ülke ve dünya gündeminden düşmeyen İsrail'in Ortadoğu'da yaptığı saldırılara dikkat çekildi. Filistin edebiyatının da ele alındığı panelin ardından şiir şöleni düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden şair, sanatçı ve akademisyenlerin davet edildiği program çerçevesinde yazar ve şairler ilçedeki 44 okulda öğrencilerle bir araya gelerek, çeşitli programlar da düzenledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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