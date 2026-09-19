29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Şehriyar anısına sona erdi

29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Şehriyar anısına sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Şehriyar anısına "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla yapıldı. Türkiye, Kazakistan, İran'ın Tebriz kenti, Tataristan ve Azerbaycan'dan şairlerin katıldığı etkinlik, plaket töreni ve Ender Balkır konseriyle sona erdi.
Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi.
Sivrice ilçesindeki Gençlik ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şair Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İran'ın Tebriz kenti, Tataristan ve Azerbaycan'dan gelen şairler, şiirlerini seslendirdi.
Etkinliğe katılan şairlere plaket verilmesinin ardından program, sanatçı Ender Balkır'ın konseriyle sona erdi.
Programa Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.