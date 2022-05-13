29 Mayıs'ta gerçekleşecek Darüşşafaka Sınavı'na geri sayım - Haberler

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı için geri sayım başladı. 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek sınava ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla yetenekli öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara tam burslu, yatılı ve kolej statüsünde eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de, Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek. Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı ve en iyi biçimde yetiştirildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları; mezun ettiği öğrencilerini üniversiteye İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden kendini geliştirmiş gençler olarak uğurluyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

31 İlde Gerçekleştirilecek Darüşşafaka Giriş Sınavı'na Her İlden Öğrenci Katılım Sağlayabilecek…

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 31 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafları da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak.

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 23 MAYIS 2022

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru evraklarını 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla Darüşşafaka Ortaokulu'na ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

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