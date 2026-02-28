28 Şubat darbesinin medya ve sanata etkileri İstanbul'da konuşuldu

Ak Parti İstanbul Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından "28 Şubat Postmodern Darbesinin Basın, Kültür ve Sanat Üzerindeki Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz'ın üstlendiği panelde Akşam Gazetesi Kültür Editörü Bedri Acar, 24 TV programcısı Zeynep Türkoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ile yönetmen, yapımcı ve senarist Ahmet Sönmez konuşmacı olarak yer aldı.

Program açılışında konuşan AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgül, 28 Şubat'ın genellikle siyasi kararlar ve müdahaleler üzerinden konuşulduğunu, ancak kültür sanat, medya, edebiyat ve sinema üzerindeki yansımalarının yeterince tartışılmadığını söyledi.

Akşam Gazetesi Kültür Editörü Bedri Acar, dünyada yaşanan darbelerin etkilerinin halen devam ettiğini belirterek, "ABD'nin parmağı olmadığı bir darbe belki de yoktur. Darbelerle ülkeleri yönetiyorlar. Venezuela'da yaşananlar öncesinde Küba'da ve bugün de İran'da oldu. Gelenek asla bitmeyecek. Bu durum iyilerle kötülerin savaşı." dedi.

Acar, 28 Şubat döneminde bir gazeteci olarak iş hayatında yaşadığı baskıları ve işini kaybederek yurt dışına gitmek zorunda kaldığını söyledi.

"O günün medya mensupları, cuntacı generallerden daha karanlık, kötü ve ahlaksız bir yerde oldular"

24 TV programcısı Zeynep Türkoğlu, lise son sınıf öğrencisi iken yaşadığı başörtü yasaklarının hayatını nasıl etkilediğini paylaşarak, "Hiçbir zaman gerekeni söylememiş o günün medya mensupları, ekran yüzleri, benim için cuntacı generallerden daha karanlık, kötü ve ahlaksız bir yerde oldular." diye konuştu.

Türkoğlu, 28 Şubat sonrası dönemde medyada iş bulmanın zor olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hayatımın 28 Şubat sonrasındaki döneminde, medyada kendine yer bulması hiç de kolay olmayan biri olarak yaşadım. Bulunduğum ortamlarda ise 'zaten başka bir yerde var olma imkanın yok, buna razı ol' anlayışının dayatmasıyla karşılaştım. 28 Şubat'ın medyada kendi halkına mesafeli, hatta düşmanca ve cuntacı anlayışa destek veren bir yüzü vardı. Bunun yanında o dönemde hayat mücadelesi veren insanlara karşı da yeterince dürüst ve adil olmayan bir bakış açısı hakimdi."

"Her şeyi anlatmaya çalıştığınızda sinema dili zarar görebilir"

Yönetmen, yapımcı ve senarist Ahmet Sönmez de 28 Şubat'ın "hayalet darbe" veya "psikolojik gerilim" niteliği nedeniyle, gözle görülür askeri darbeler gibi sinematik olarak tasvir edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

Sönmez, 28 Şubat'ın görünmez duvar olma meselesini topluma anlatmak gerektiğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sinema alanı, bu alana geldiğimiz dönemde çok zordu, hala da zorluklarımız var. Her şeyi anlatmaya çalışmak gibi bir durum var. Oysa sinemada her şeyi anlatamazsınız. Bir an oluşturur ve o anın içindeki duyguyu anlatırsınız. Bazen bir günü, bazen bir saati, bazen bir dakikayı anlatırsınız. Sinema, o anın duygusunu seyirciye geçirme sanatıdır. 28 Şubat'la ilgili herkes her şeyi anlatmak istiyor, hiçbir şey gözden kaçmasın isteniyor ve belgesel mantığıyla hareket ediyoruz. Sivas'taki bir kızın ağzının kapatıldığı anda yaşadıklarını mı anlatacağız, ikna odalarını mı işleyeceğiz, psikolojik baskıları mı konu edeceğiz? Her şeyi anlatmaya çalıştığınızda sinema dili zarar görebilir."

"Mavi Marmara eylemi benim için en insani eylemdi"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, konuşmasında "Edebiyata kalan ebediyete kalır" ilkesiyle, 28 Şubat gibi önemli olayların unutulmaması için sanat ve edebiyatın kritik rolüne vurgu yaptı.

Bıyıklı, sinemanın ve sanatın gücüne işaret ederek, şunları anlattı:

"Biz Türkiye tarihinde çok insani bir eyleme şahitlik ettik. Gazze'ye giden Mavi Marmara eylemi benim için en insani eylemdi. Hemşerim olan ve Kayseri'den katılan Furkan Doğan, Mavi Marmara'da genç yaşta şehit edildi. Furkan hiçbir suçu olmayan ve insanlığı yüksek olan, örnek bir öğrenciydi. Eğer biz Furkan Doğan'ı sinemaya aktaramazsak, bizim çocuklarımız yarın İsrail'in çıkardığı filmde, Furkan'ı düşman, İsrail askerini kahraman olarak görecek. Aslanlar kendi tarihlerini yazana kadar insanlar avcıların kahramanlık hikayelerini okuyacaklar."

Savunma sanayisindeki İHA, SİHA başarısı gibi, kültür ve sanatta da buna benzer başarıların olması gerektiğini savunan Bıyıklı, artık savaşın zihinlerde ve dijital, kültürel alanda sürdüğünü belirtti.

"Düşünsel anlamda güçlü bir konumlanmayı başarmamız gerekiyor"

AA Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, güncel zorluklara rağmen olumsuzlukları fırsata dönüştürme ve yeni başlangıçlar yapma mecburiyetine dikkati çekerek, "Bugün yeniden bir dirilişin adımını atıyoruz aslında. Küresel etkilere karşı bize ait değerleri daha iyi anlatmamız mümkün. Teknolojik gelişmeler, kültür ve sanat alanında başka imkanlar sunuyor." dedi.

Yılmaz, yeni dönemde kültür alanında farklı bir rekabet sürecinin yaşanacağı yorumu yaparak, bu sürecin özellikle taze heyecanlar barındıran coğrafyalar için bir başlangıç olacağına inandığını ifade etti.

Kültür ve sanatın geleceğe dair güçlü bir misyon taşıdığının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bizi bir araya getiren şey de bu. Yarını şekillendirecek olan edebiyat dergileri, kültür sayfalarında muhafaza edilen bilgilerdir. Oralara yazılan hiçbir söz suya yazılmadı, edebi değeri olan hiçbir anlayış da yok olup gitmedi. Hepsi birikti ve başka biçimlere dönüştü. Fakat bizim asıl düşünsel anlamda güçlü bir konumlanmayı başarmamız gerekiyor. 28 Şubat'ın ve darbeyi amaç edinenlerin etkileri hep siyaset üzerinden okundu. Bugün sanat ve kültür üzerinden konuşulan bu toplantıyı bir başlangıç olarak görmek gerek."