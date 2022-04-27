28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

BURSA'da 3 yıl önce yakalandığı 'Kronik atriyal ve bağırsak disritmi' (CAID) hastalığı nedeniyle 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut (30), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu. Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti.