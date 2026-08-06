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Şemsi Denizer ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

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Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999'da Zonguldak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer, ölüm yıl dönümünde Çaycuma'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Denizer'in işçi sınıfının liderlerinden olduğunu vurgulayarak, onun önderliğindeki mücadelelerin sendikal harekete ışık tuttuğunu ve madenci fenerini söndürmeyeceklerini söyledi.

TÜRK-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde Zonguldak'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Zonguldak'ta Türk-İş Genel Sekreterliği ve GMİS Genel Başkanlık görevlerini yürüttüğü sırada evinin önünde 6 Ağustos 1999'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Tören, Çaycuma ilçesi Serdaroğlu köyünde Denizer'in kabri başında yapıldı. Törene, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, eski GMİS Genel Başkanlarından Ramazan Denizer, sendika yöneticileri, protokol üyeleri, madenciler ve Denizer'in yakınları katıldı. Anma töreninde Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Denizer'in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

'SENDİKAL MÜCADELEYE IŞIK TUTMUŞTUR'

Denizer'in mezarı başında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Denizer'in Türkiye işçi sınıfı liderlerinden olduğunu belirterek, "O sadece bir sendikanın başkanı değil, işçi sınıfının bağrından çıkan, yerin yüzlerce metre altından çıkan alın terini meydanlara taşıyan ve sadece Türkiye'de değil sendikalar tarihinde saygıyla anılan bir direnişin mimarıydı. Başta Şemsi Denizer olmak üzere, dönemin genel merkez ve şubeler yöneticilerinin önderliğinde, maden işçilerimiz, MTA işçilerimiz ve bölge halkımızla birlikte 1990'da madenci grevimiz, 1991'de Ankara yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz ile beraber Türkiye'de ve dünyada emek ve demokrasi mücadelesinin altın sayfalarında yer almış, o günden bugüne sendikal mücadeleye ışık tutmuştur. Böyle bir sendikada görev yapmanın haklı gururunu yaşayan bizler onun yaktığı madenci fenerini söndürmedik ve söndürmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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