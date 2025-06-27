26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Erol Demirhan, katılımcılara hoş geldin diyerek, etkinliklerin 3 gün süreceğini belirtti. Festival, sanat gösterileri ve konserlerle devam ediyor.

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Eski otogar kavşağı yakınında başlayan yürüyüşe, Belediye Başkanı Erol Demirhan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Başkan Demirhan, "Bugün gerçekleştireceğimiz 26. Likya Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. İnşallah 3 gün sürecek festivalimizde hoş vakit geçirirsiniz. Kaş Antalya'nın değil, Türkiye'nin incisi, buranın tadını çıkarın. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Özel Kaş Güneş Sahne Sanatları ve Bale Okulu öğrencileri gösterisi, piyano resitali, Kalkan Ritim Kulübü gösterileri ve Yeşilköy Halk Oyunları Topluluğu, gösterilerini sundu.

Festival, pop müzik şarkıcısı Zeynep Bastık konseriyle devam ediyor.

Yarın, 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde yemek yarışması, sokak etkinlikleri ve kısa film gösterimi yapılacak.

Akşam ise Doğukan Manço sahne alacak.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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