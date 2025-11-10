25 Ülke Sudan'daki Sivillere Yönelik Şiddeti Kınadı

Aralarında İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avustralya'nın yer aldığı 25 ülke, Sudan'daki sivillere yönelik sistematik şiddet haberleri ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini kınadı.

Avrupa'dan 23 ülke, Avustralya ve Kanada Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "İmzacılar, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'i ele geçirmesi sırasında ve sonrasında sivillere karşı devam eden sistematik şiddet haberlerinden, Kuzey Darfur ve Kurdufan'da çatışmaların tırmanmasından ciddi şekilde endişe duymaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, sivillerin kasten hedef alınması, etnik motivasyonlu toplu katliamlar, çatışma kaynaklı cinsel şiddet, açlığın "savaş silahı" olarak kullanılması ve insani yardımın engellenmesinin, uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğuna işaret edildi.

Bu tür eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "Tüm bu olayları en sert biçimde kınıyor, şiddetin bir an önce durmasını istiyoruz. HDK'nin Faşir'de gerçekleştirdiği ihlalleri belgelemek için yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Cezasızlık sona ermeli ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır. Sudanlıların korunması ve adaletin sağlanması, hem yasal yükümlülük hem de ahlaki zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.

Kısıtlamaların yol açtığı kıtlık ve açlığın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ajansları ve diğer insani yardım kuruluşlarının görevlerini yapabilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiği belirtilen açıklamada, sivillere güvenli çıkış sağlanmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dörtlü mekanizmanın yayımladığı bildiride işaret edilen silahların insani amaçla 3 aylığına bırakılması ve ateşkesin kabul edilmesi çağrısı da yapıldı.

Sudan'ın bölünmesi girişimlerinin de endişe verici olduğunu vurgulayan imzacılar, Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledi.

Açıklamada, tüm taraflar "müzakere masasına oturmaya" çağırıldı.

Ortak açıklamaya, Norveç, Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Romanya, İsviçre ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden dışişleri bakanları, uluslararası kalkınma bakanları ve devlet bakanları imza attı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.