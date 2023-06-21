25 Basın Meslek Örgütü, Gazeteci Sinan Aygül'ün Saldırısını Kınadı

25 basın meslek örgütü, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının kınandığı ve tutuklamaların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürütmesi ve tüm sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı.

25 basın meslek örgütü, gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin "Saldırının ardından hızla gerçekleştirilen tutuklamaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte yetkilileri kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve saldırının arkasında olabilecekler de dahil olmak üzere tüm sorumluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz. Aygül ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tehdit ve saldırılara maruz kalan diğer tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Basın, ifade özgürlüğü ve insan hakları kuruluşlarının yer aldığı 25 meslek ve sivil toplum örgütü, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ortak açıklama şöyle:

"Aşağıda imzası bulunan basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve insan hakları kuruluşları, 17 Haziran 2023 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ü hedef alan korkunç saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Saldırıdan sonraki gün iki kişi 'silahla kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanmıştır. Saldırının ardından hızla gerçekleştirilen tutuklamaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte yetkilileri kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve saldırının arkasında olabilecekler de dahil olmak üzere tüm sorumluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz.

"AYGÜL, TATVAN BELEDİYESİ VE BELEDİYE BAŞKANININ DA DAHİL OLDUĞU MÜLK SATIŞ İHALESİNDE USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİALARINI GÜNDEME GETİRMİŞ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU"

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Aygül, 17 Haziran'da Twitter'da Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalarının sokak ortasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu duyurdu. Aygül ayrıca korumaların belediyeye ait bir araçla geldiğini ve ateşli silahlar taşıdığını paylaştı. Saldırganlar saldırı esnasında Aygül'e ölüm tehdidinde bulunarak belediye başkanı hakkında haber yapmaması konusunda uyardı. Gazeteci Aygül aldığı yaralar sonucunda hastaneye kaldırıldı. Aygül, saldırıdan iki gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tatvan Belediyesi ve belediye başkanının da dahil olduğu mülk satış ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını gündeme getirmiş ve ihalenin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"AYGÜL, ELEŞTİREL HABERCİLİĞİ NEDENİYLE BİRÇOK KEZ HEDEF GÖSTERİLDİ, ÖLÜM TEHDİTLERİNE VE HUKUK YOLUYLA TACİZE MARUZ BIRAKILDI"

Aygül, eleştirel haberciliği nedeniyle birçok kez hedef gösterildi, ölüm tehditlerine ve hukuk yoluyla tacize maruz bırakıldı. Bugüne kadar gazeteciliği ile bağlantılı olarak hakkında 137 ayrı ceza soruşturması başlatıldı. 19 Ocak 2023'te Aygül, AKP milletvekili Vahit Kiler'in adının karıştığı yolsuzluk iddialarını haberleştirdiği için Kiler'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıp ilk sorgusunun ardından ertesi gün serbest bırakıldı.

"AYGÜL VE GAZETECİLİK FAALİYETLERİ NEDENİYLE TEHDİT VE SALDIRILARA MARUZ KALAN DİĞER TÜM GAZETECİLERLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Şubat 2023'te ise geçtiğimiz Ekim ayında TBMM tarafından kabul edilen Türkiye'nin yeni 'dezenformasyon yasası' kapsamında ceza alan ilk gazeteci olmuştu. Mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılan Aygül, ilk temyiz başvurusunun bölge istinaf mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından Yargıtay'a başvurdu. Aygül ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tehdit ve saldırılara maruz kalan diğer tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Yetkililer, gazetecilerin işlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yapabilmelerini ve saldırının arkasında olabilecek kişiler de dahil olmak üzere tüm faillerin adalet önüne çıkarılmalarını sağlamalıdır."

İmzacı kuruluşlar:

Ankara Gazeteciler Cemiyeti

ARTICLE 19

Articolo 21

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ)

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24

DİSK-Basın İş

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ)

Güney Doğu Avrupa Medya Organizasyonu (SEEMO)

Güvenli Gazeteciler Ağı (SJN)

IFEX

İngiliz PEN

İsveç PEN

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

OBC Transeuropa (OBCT)

PEN Amerika

PEN Norveç

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP)

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)

Uluslararası PEN