23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Dört İlde Coşkuyla Kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tüfekçi, daha sonra İstasyon Meydanı'nda, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşe ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Mersin

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve iki çocuk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda, saygı duruşundu bulunuldu, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, çocukları ilmin ışığında yarınlara hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin güvencesi en kıymetli hazinemiz çocuklarımız Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek ölçüde donanımlı girişimci milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak maarif ailesi olarak en önemli vazifemizdir. Bu yüksek sorumluluğun bilinciyle her çocuğu yalnızca kendisi için değil, insanlığın yarınları için de büyüyen bir istikbal meşalesi olarak görüyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokul, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki 1923 öğrenci aynı anda halk oyunları gösterisi sundu.

Törende şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da katıldı.

Hatay

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve beraberindeki çocuklar tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Arsuz İlçesindeki Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen şenlikte, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Şenliğe katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin büyükleri çocukların, ülkenin umut ve cesareti olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremin ardından kentte büyük çalışmaların yürütüldüğünü belirten Masatlı, "Çocuklarımız bir ülkenin tohumudur. Dolayısıyla çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse, biz o ölçüde geleceğe umutla bakarız. Çocuklarımız umudun, aynı zamanda da cesaretin bir örneğidir. 6 Şubat depremleriyle şehrimiz de gerçekten derin yaralar aldı. Şehrimizi yeniden imar, ihya ve inşa etmek için Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle çalışmaya koyulduk." diye konuştu.

Vali Masatlı, depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuk ve gençlere sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için hataya geçirilen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Proje kapsamında şu anda 7 bin 448 çocuğa destek olmaya çalıştıklarını anlatan Masatlı, "Onları geleceğe maddi ve manevi olarak hazırlamak noktasında her türlü çaba ve gayreti sarf ediyoruz. 6 Şubat'tan bu yana 152 okulumuzu da hizmete açmış durumdayız. 95 okulumuzun da inşaatları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, askeri ve mülki erkan ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı an canlandırıldı.

Tören günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.