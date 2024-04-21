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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Batı Trakya'da Kutlandı

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Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve İskeçe Türk Birliği'nde (İTB) düzenlenen etkinliklerde Batı Trakya'da yaşayan Türk çocukları, Atatürk sevgisini anlatan şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Etkinliklerde çocuklara balon, şekerleme ve çeşitli hediyeler verildi. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, etkinliklere katılarak sahiplenme ve dayanışma gösterisinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Batı Trakya'da etkinliklerle kutlandı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve İskeçe Türk Birliği'nde (İTB) düzenlenen programlarda Batı Trakya'da yaşayan Türk çocukları, Atatürk sevgisini anlatan şiirler okudu, türküler seslendirdi, folklor gösterisi yaptı.

Çocuklara balon, şekerleme ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinliklerde, İTB'de sahneye çıkan sihirbaz, birbirinden ilginç illüzyon gösterileri sundu.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Gümülcine Türk Gençler Birliği ve İskeçe Türk Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ve başrolde çocukların olduğu etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Ünal, "Bu sahiplenme ve dayanışma gösterisi mutluluk verici ve duygulandırıcı. Gençlerin ve çocukların geleceklerini ellerine almaları buradaki temellerin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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