23 Nisan, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği programla kutlandı

İSTANBUL Valiliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Eğitim, bir milleti ayakta tutan erdemi, merhameti ve vicdanı nesilden nesile taşıma vazifesidir. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; tam da bu değerleri çocuklarımızın kalbine yeniden ve daha güçlü bir şekilde nakşetmektir. Şiddetin karşısında en güçlü cevap, eğitimdir. Kırılan her yüreği onaracak olan da, sarsılan her değeri yeniden ayağa kaldıracak olan da siz değerli öğretmen arkadaşlarımsınız. Hep birlikte kenetlendiğimizde; acıyı dönüştürür, yarınları inşa ederiz" dedi.

İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla düzenlenen programa İstanbul Valisi Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gönderdiği kutlama mesajı okundu.

'ACIMIZI, BİR DURUŞA DÖNÜŞTÜRMEYE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR'

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bugün, büyük emaneti geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza adanmış, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramın sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan; bir idraktir, medeniyet tasavvurudur, milletimizin istikbalini çocuklarının kalbine emanet edişidir. Bu yıl 23 Nisan'ı 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla kutluyoruz. Bu tema, eğitim anlayışımızın özünü ifade etmektedir. Çünkü çocuk, eğitimin öznesidir. Öğretmen; bir kalbe yön veren, bir ufuk açan, bir sesi görünür kılan, bir çocuğa 'Sen değerlisin' duygusunu hissettiren kişidir. Bugün, milletçe derin üzüntüye büründüğümüz günlerden geçerken bu hakikati çok daha derinden hissediyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiseler, hepimizin yüreğinde derin bir sızı bırakmıştır. Ayla Kara öğretmenimizin, Fatmanur Çelik öğretmenimizin ve kaybettiğimiz evlatlarımızın hatırası; eğitimin bir vicdan ve emanet meselesi olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Böyle zamanlarda acımızı, birbirimize daha sıkı sarılmamıza vesile olan bir duruşa dönüştürmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır" dedi.

'ŞİDDETİN KARŞISINDA EN GÜÇLÜ CEVAP, EĞİTİMDİR'

Yentür, "Eğitim, bir milleti ayakta tutan erdemi, merhameti ve vicdanı nesilden nesile taşıma vazifesidir. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; tam da bu değerleri çocuklarımızın kalbine yeniden ve daha güçlü bir şekilde nakşetmektir. Şiddetin karşısında en güçlü cevap, eğitimdir. Kırılan her yüreği onaracak olan da, sarsılan her değeri yeniden ayağa kaldıracak olan da siz değerli öğretmen arkadaşlarımsınız. Hep birlikte kenetlendiğimizde; acıyı dönüştürür, yarınları inşa ederiz. Aynı şekilde ailelerimiz de bu büyük yürüyüşün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün çok açık bir hakikatle karşı karşıyayız. Çocuklarımızda davranış inşasının kaynağı artık yalnızca okul ve aile ile sınırlı değildir. İçinde yaşadığımız çağda dış çevre; kimi zaman evin duvarlarını, okulun sınırlarını aşarak çocuklarımızın dünyasına nüfuz etmektedir. Bu noktada toplumun bütün kesimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Yaşanabilir bir çevre, insani hayat şartları, güven veren mahalle kültürü ve çocuklarımızın kendileri olarak var olabilecekleri tabii ortamlar; eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI TAHKİM ETMEMİZ GEREKİR'

Yentür, "Velilerimizin öğretmenlerimize güven duyması, öğretmenlerimizle aynı istikamette yürümesi, çocuklarımızın gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Okul ile aile arasındaki güven bağı ne kadar kuvvetli olursa, çocuğun ruhu da o kadar emniyet içinde büyür. Biz istiyoruz ki her ev, eğitimin tabii bir destekçisi; her mahalle, çocuklarımız için koruyucu bir çevre; her okul da güven ve şahsiyet inşasının merkezi olsun. Bilginin baş döndürücü bir hızla çoğaldığı, dijital etkilerin çocuklarımızın hayatına çok erken yaşlarda nüfuz ettiği, dikkatin dağıldığı, derinliğin zayıfladığı bir zaman dilimindeyiz. Tam da bunun için çocuklarımızı çağın imkanlarıyla buluştururken çağın risklerinden de korumak zorundayız. Bugün yapılması gereken şey açıktır. Çocuklarımızı yalnız bırakmamak. Öğretmenlerimizi güçlü biçimde desteklemek. Okul ile aile arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek. Eğitim ortamlarımızda güveni, merhameti, psikolojik sağlamlığı ve aidiyet duygusunu tahkim etmemiz gerekir" diye konuştu.

'ATA'MIZDAN BİZE ARMAĞAN'

Öğrenci Meryem Yıldırım, "Bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hepimiz çok mutluyuz. Böyle günlerin olmasına çok seviniyorum. Ata'mızdan bize armağan. Buraya Erzurum'dan geliyorum" dedi.

'HEM HEYECANLIYIM HEM DE ÇOK MUTLUYUM'

Öğrenci Sami Yusuf Oran, "Ağrı'dan geliyorum. 23 Nisan'a geldiğim hem heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Okulumda olmamak, öğretmenimle olmamak, gösteri yapmamak beni üzüyor ama burada olmak beni mutlu ediyor. Atamızın bize bıraktığı 23 Nisan'ı her 23 Nisan günü kutlamak insanlara, çocuklara çok güzel bir hediye oluyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR BU BAYRAMDA ÜZGÜN OLMAYI HAK ETMİYORLAR'

Şırnak'tan gelen öğrenci Senan Ardahan, "İstanbul'u merak ederek buraya geldim. 23 Nisan çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Çocuklar bu bayramda üzgün olmayı hak etmiyorlar. Çünkü çocuklar bu bayramda mutlu olmayı hak ediyorlar" dedi.

'ATA'MIZA YAKIŞIR BİR KOMPOZİSYON YAZMAK BENİM GÖREVİM'

Yarışmada kompozisyon alanında birinci olan Zeynep Nur Saray, "Ata'mızın bize armağan ettiği bu bayramda böyle bir günde ödül almak gerçekten benim için çok onur verici. Kompozisyon alanında birinci oldum. Bu kadar güzel şeyler başarmış bir lider olan Ata'mıza güzel, yakışır bir kompozisyon yazmak benim görevim, onu düşünerek yazdım. Bu kompozisyonu önce Mustafa Kemal Atatürk'e ve sonra aileme armağan ediyorum" dedi.

Törende, resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı