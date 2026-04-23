Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var

Inter formasıyla İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Süper Lig ve Avrupa devlerinin radarında olan tecrübeli orta saha oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İMZA ATMAK İÇİN TEK BİR ŞARTI VAR

İtalyan basınındaki haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun kendisi ile sözleşme uzatmak isteyen Inter ile yeni bir sözleşme imzalamak için talep ettiği yıllık ücret netleşti. Milli futbolcunun yıllık 6.5 milyon Euro olan maaşında artışın olmasını isteyerek 8 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi olduğu belirtildi. Bu artışın yaşanması durumunda 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar Inter'de kalacağı vurgulandı.

AVRUPA'NIN RADARINDA

İtalya'da sergilediği performansla "yılın oyuncusu" adayları arasında gösterilen Hakan için özellikle Süper Lig, Premier Lig ve Bundesliga'dan ciddi kulüplerin devrede olduğu ifade edildi.