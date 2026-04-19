Çocuklar farkındalık için koştu

İZMİR Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Koşusu kapsamında, sağlıklı çocukların katılımıyla kanser ya da benzeri uzun süreli tedavi gören çocuklara destek olmak amacıyla farkındalık koşusu yapıldı.

Tedavi için İzmir'e gelen hasta çocuklar ile ailelerine ev açan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, çocukların sosyal etkinliklerle moral bulması için 23 Nisan Çocuk Koşusu düzenledi. Zumba ve oyun parkuru gibi etkinliklerin bulunduğu organizasyonda yaş gruplarına göre ayrılan çocuklar belirlenen parkurda koştu. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, bu yıl farkındalık koşusunu yedinci kez düzenlediklerini belirtip, ilk hasta çocuğu 23 yıl önce 23 Nisan'da eve aldıklarını söyledi. Büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Ozan "23 Nisan bizim için çok önemli. Semra Aksu Koşu Parkuru'nda 5-15 yaş arası çocuklar, koşamayan kardeşleri için koşuyorlar. Amacımız çocuklara bir farkındalık yaratmak. Bugün sağlıklı bireyler hasta çocuklar için koşuyor. Bizim için çok kıymetli. Karşıyaka Belediyesi atletizm parkurunu açtı. Çiğli Belediyesi'nden destek aldık. Farklı firmalardan da desteklerle etkinliğimiz devam ediyor" dedi.

Parkur alanının etrafına kurulan stantlarda yiyecek, oyuncak ve boya gibi hediyelik eşyalardan satın almak isteyenlerin derneğe bağışta bulunabildiğini anlatan Ozan, "Yiyecek bağışımız var. Oyun parkurlarımız var. Çocuklar orada güzelce eğlensinler, 23 Nisan coşkusunu yaşasınlar istedik. Derneğimiz bağışlarla ayakta duruyor. Yaklaşan Kurban Bayramı var. Çocuklarımızın iyi beslenmesi gerekiyor. Kurban bağışı da alıyoruz her yıl olduğumuz gibi. Evlerde kalan ve tedavileri devam eden 18 çocuğumuz var. Bugün 5'ini buraya doktorlarının izniyle getirebildik. İsteriz ki hepsi burada olsun. Önemli olan sağlıklarına kavuşmaları" ifadelerini kullandı.

'OĞLUM SEVİNÇTEN UYUMADI'

Bir atletizm kulübünde antrenörlük yapan ve öğrencisinin hazırladığı hediyelik eşyaları etkinlik alanına getiren Sedat Yapıcıoğlu "Öğrencim Cemre Savran bugünkü organizasyona katkı olsun diye, el becerileri de çok iyi olduğu için kalp şeklinde örgüler hazırladı. Burada satılıp çocuklara katkısı olsun istedik" diye konuştu. Muğla Ortaca'da yaşayan ancak 6'ncı sınıf öğrencisi,14 yaşındaki oğlu Emir Enes Tufan'ın tedavisi için İzmir'e geldiklerini anlatan baba Ersoy Tufan da "1,5 aydan beri hasta çocuk evinde kalıyoruz. Normalde İzmir'e geleli 5,5 ay oldu. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde yatıyorduk. Bir aydan beri de hasta çocuk evinde kalıyoruz. Allah'a şükür tedavisi görüyor. Buraya gelmek ona çok moral oldu. Sevinçten uyumadı" dedi.

'ENTÜBE OLDU AMA HİÇ UMUDUMUZU KAYBETMEDİK'

Diyarbakır'da yaşayan ancak kanser tedavisi için İzmir'e gelen ve ışın tedavisi ile kemoterapi gören Ferzende Kızıl'ın (11) annesi Maile Kızıl da, "Kemoterapiye devam ediyoruz. Akciğerden ameliyat oldu. 18 Mayıs'ta MR çekilecek. Sonucun iyi çıkmasını bekliyoruz. 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. 2 ay boyunca ışın tedavisi aldık. 8 ameliyat geçirdi. Bir ay boyunca entübe oldu. Yoğun bakımda kaldı. İki haftadır evdeyiz. Bugün çok mutlu. 2 hafta boyunca hastanede serviste kalmıştı. Dışarıya çıkartamıyorduk. Dünden beri çok heyecanlı ikide bir saate bakıp 'Hadi gidelim' diyordu. Bizim için de çok iyi bir moral oldu. Hiç umudumuzu kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı