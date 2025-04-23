23 Nisan Bayramında Raylı Sistemler Ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet verdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, "Karar doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, başta Türkiye'nin geleceği olan çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.