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2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü, park halindeki otobüse çarptı

2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü, park halindeki otobüse çarptı
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Haberler
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Kütahya'da 6 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan bir kişi, otomobiliyle park halindeki halk otobüsüne çarparak yaralandı. 18 bin TL idari para cezası uygulanan şahıs hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

Kütahya'da merkez ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde yer alan Gaybiefendi Caddesi üzerinde seyreden İ.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki halk otobüsüne çarptı.

Alkollü sürücü 6. kez yakalandı, halk otobüsüne çarptı

TABURCU OLUR OLMAZ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.A., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.A., taburcu edilmesinin ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Alkollü sürücü 6. kez yakalandı, halk otobüsüne çarptı

2042 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Yapılan kontrolde İ.A.'nın daha önce 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2042 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ayrıca İ.A.'nın 2023'teki son olayında 'dur' ihtarına uymayıp polisle yaşanan takip sonucu yakalandığı ve polise mukavemet suçlamasıyla tutuklanarak bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Alkollü sürücü 6. kez yakalandı, halk otobüsüne çarptı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 18 bin TL idari para cezası uygulanan İ.A. hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

Alkollü sürücü 6. kez yakalandı, halk otobüsüne çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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