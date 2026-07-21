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2026-YKS'de 2 soru iptal edildi

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ÖSYM, 2026 YKS'nin ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki 20. sorunun bilimsel inceleme, Matematik Testi'ndeki 23. sorunun ise yargı kararıyla iptal edildiğini açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026- Yks'nın madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026- Yks 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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