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Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
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Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmazken, Uludağ şubat ayında da farklı suçlamalar kapsamında tutuklanmış, daha sonra mahkeme tarafından tahliye edilmişti.

  • Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
  • Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
  • Uludağ, şubat ayında Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Uludağ, şubat ayında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutukluluk sürecinde savcılık, Uludağ'ın cezaevinde kalmasının devamını talep etmişti. Ancak mahkeme tahliye kararı vermiş, davanın görülmesine 18 Eylül tarihinde devam edilmesine hükmetmişti.

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Alican Uludağ, uzun yıllardır adliye ve yargı alanında çalışan gazeteciler arasında yer alıyor. Özellikle hukuk, yargı ve güvenlik bürokrasisine ilişkin haberleriyle tanınan Uludağ, farklı ulusal basın kuruluşlarında görev yaptı. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve yargıya ilişkin haberleriyle kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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