2026 Küresel Yönetişim Forumu Xiong'an'da başladı, bilim ve inovasyon merkezi gezildi

2026 Küresel Yönetişim Forumu Xiong'an'da başladı, bilim ve inovasyon merkezi gezildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Küresel Yönetişim Forumu, Çin'in Hebei eyaletindeki Xiong'an kentinde cuma günü başladı. Katılımcılar, pazar günü sona erecek forum öncesinde akıllı kent bilim ve inovasyon merkezi ile girişimcilik bölgesinin inşaat alanını gezdi.
XİONG'AN, 24 Ekim (Xinhua) -- 2026 Küresel Yönetişim Forumu cuma günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde başladı. Çok sayıda ülke ve bölgelerden katılımcılar, pazar günü sona erecek fuar öncesinde Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki akıllı kent bilim ve inovasyon merkezini ve girişimcilik bölgesinin inşaat alanını gezdi.
Kaynak: Xinhua