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HICOOL 2026 Zirvesi Beijing'de Başladı

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Çin'in başkenti Beijing'de 'İnovasyon Atılımlarından Sektör Standartlarına' temasıyla HICOOL 2026 Küresel Girişimci Zirvesi başladı. Sergi alanında robotik eller gibi yenilikçi teknolojiler tanıtılıyor.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen HICOOL 2026 Küresel Girişimci Zirvesi'nin sergi alanında görülen robotik eller, 26 Ağustos 2026.

"İnovasyon Atılımlarından Sektör Standartlarına" temasıyla düzenlenen zirve çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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