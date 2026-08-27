HICOOL 2026 Zirvesi Beijing'de Başladı
Çin'in başkenti Beijing'de 'İnovasyon Atılımlarından Sektör Standartlarına' temasıyla HICOOL 2026 Küresel Girişimci Zirvesi başladı. Sergi alanında robotik eller gibi yenilikçi teknolojiler tanıtılıyor.
BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen HICOOL 2026 Küresel Girişimci Zirvesi'nin sergi alanında görülen robotik eller, 26 Ağustos 2026.
"İnovasyon Atılımlarından Sektör Standartlarına" temasıyla düzenlenen zirve çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)
Kaynak: Xinhua