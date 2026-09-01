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2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası

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Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde düzenlenecek 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıkların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde düzenlenecek 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıkların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ula Kaymakamı Murat Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların yetkilileri ile Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner katıldı.

Toplantıda, şampiyona kapsamında yürütülen hazırlıklar ele alındı, organizasyonun güvenli ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon değerlendirildi.

Şampiyona süresince ulaşım, güvenlik, sağlık ve çevre başta olmak üzere alınacak tedbirler ile kurumların görev ve sorumlulukları görüşüldü.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Akyaka'da buluşturması beklenen şampiyonanın, bölgenin uluslararası alanda tanıtımına ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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