2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerin geneli üzerine konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, soruları yanıtladı.

Bakan Bak, öğrenci kredilerine ilişkin eleştirilere değinerek, "3 bin lira yetersiz. Yeni bütçe planlamasında 2026 yılı içinde yeni bir rakam ortaya çıkacak. Bazı karşılaştırmalar oldu, mutlaka doğrudur. Eksikler vardır ama biz bütçe içerisinde bunu artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Barınma kapasitesine ilişkin bilgi veren Bak, "İstanbul'daki kapasitemizi 59 bin olarak söylediler. Ocak ayında açacağımız yeni yurtlarla birlikte bu rakamımız 79 bine çıkacak. Dolayısıyla yapmaya da devam ediyoruz. En az 40 tane de planlamada var ve yenileme var" ifadelerini kullandı.

"Vakıf ve özel üniversitelerin, burada elde edilen gelirlerin yine bu öğrenciler için harcanması gerekir"

Bakan Bak, özel üniversitelerde yurt zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla burada çalışıyoruz. Yurt başkanımızla da görüştük. Özel üniversitelerin kapasitelerinin yüzde 15'ini, hatta yüzde 20'sini yurt yapmaları noktasında bir zorunluluk getirmek için planlama yapıyoruz. Sadece İstanbul'da 44 tane özel üniversite var. Bunların 28 tanesinde hiç yurt yok. Bu üniversitelerin yöneticileriyle toplantı yaptım. Zaten düzeltmemiz gereken şeylerden biri de bu. Vakıf ve özel üniversitelerin, burada elde edilen gelirlerin yine bu öğrenciler için harcanması gerekir"

Barınma kapasitesine ilişkin bilgi veren Bak, "İstanbul'daki kapasitemizi 59 bin olarak söylediler. Yeni yurtlarla birlikte bu rakamımız 79 bine çıkacak. Dolayısıyla yapmaya da devam ediyoruz. En az 40 tane de planlamada var ve yenileme var" ifadelerini kullandı.

"Yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili 'player ID' dediğimiz kimlikle oynama şartı getirdik"

Bakan Bak, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmaları da anlatarak, "Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili 'player ID' dediğimiz kimlikle oynama şartı getirdik. Bunun iki sebebi var; birincisi kimin ne oynadığını takip edebilmek, diğeri de 18 yaşından küçüklerin sisteme girmesini engellemek. Yaklaşık bir yıldır bu konuda çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında biz, MASAK, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Hazine ve Maliye olarak toplantılar yaptık" dedi.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili kabine toplantısı sonrası açıklama yaptığını hatırlatarak, "29 Mayıs'ta bahis ve sanal kumarın kökünü kuruduğumuzu ve bununla ilgili eylem planını anlattı. 1 Kasım'da da sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı 2025–2026 konulu Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yasa dışı bahis ve kara para operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte sitelerin kapatılması ve operasyonların sürdüğünü söyledi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalara değinen Bak, geçmişte Nazilli-Ankara spor ve Tuzla spor maçlarıyla ilgili başlatılan şike soruşturmaları takip ettiklerini belirtti.

"Temiz futbol istiyoruz"

7405 sayılı Spor Yasası kapsamında kulüplerin denetimine başladıklarını ve Süper Lig ile alt liglerde görevli arkadaşların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bak, "Temiz spor istiyoruz. Kim ne yaptıysa hesabını mutlaka soracağız. Devlet bu konuda kararlı"dedi. Bakan, Futbol Federasyonu'nun hakemler ve kulüplerle yaptığı iş birliğine de dikkat çekerek, Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı kapsamında yasa dışı bahis ve şans oyunlarının yasak olduğunu hatırlattı. Hakem, futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin denetlendiğini belirten Bak, gözlemcilerin de takip altında olduğunu kaydetti.

"Bu alanda ciddi bir kara para aklama meto du var"

Kara para aklama ve yasa dışı bahisle mücadelede MASAK, BTK ve TÜBİTAK ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Bak, "Bir site kapatılıyor, hemen tekrar açılıyor; yapay zekayı da işin içine katarak bu siteleri sistemden çıkarmak için çalışıyoruz. Bu hepimizin sorunu, gençlerimizin taleplerini dikkate alıyoruz. Bu alanda ciddi bir kara para aklama metodu var." dedi.

" B ağımlılıkla mücadele konusundaki bu yaklaşımı doğru bir rotaya oturtursak bu tartışmalara mahal vermeyiz"

Bakanlık bütçesinde bağımlılıkla mücadele için az bir pay ayrıldığı eleştirilerine cevap veren Bakan Bak, "Bütçemizin aşağı yukarı tamamı bağımlılıkla mücadele ile ilgili konuda. Yaptığımız her spor tesisi, halı saha, yüzme havuzu, her bir kulübe verdiğimiz destek, her bir okula verdiğimiz destek, her bir gençlik merkezinde yaptığımız faaliyetler, oradaki kurslar, bütün hepsi gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması; içkidir, kumardır, diğer yasak maddelerin kullanılmasıyla alakalı hususlardır" diye konuştu.

Bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile de görüşeceklerini belirten Bak, "Bağımlılıkla mücadele konusundaki bu yaklaşımı doğru bir rotaya oturtursak bu tartışmalara mahal vermeyiz" dedi.

"42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız"

KYK yurtlarındaki kapasitenin bu yıl 1 milyonun üzerine çıktığını belirten Bakan Bak, inşaatların artarak devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl da planlaması yapılan talepler de var. Öğrenci sayısına ve öğrenci kaydına bağlı olarak önümüzdeki yıl da yaklaşık olarak yapımı devam edenler tamamlandığı zaman 42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız. Bu kapasiteyi öğrencilerimizin çok daha rahat ortamlarda konaklamaları için, barınmaları için de gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Yurtlardaki hizmetlere ilişkin öğrencilerin şikayetlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Yemeklerden şikayet edildi. Yurtta bir komisyon var öğrencilerin de yer aldığı. Onlar menüleri belirliyor ve bunlara mutfaklara kamera koyduk. Özellikle öğrenciler bunları izlesinler diye. Yurt müdürlüğünce görevlendirilmiş personel tarafında her gün denetim yapılıyor. Yurt müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından ayda en az iki defa denetim yapılıyor. İl müdürlüklerince oluşturan içerisinde diyetisyenin de olduğunu komisyon tarafından ayda en az bir defa denetleniyor. Bir de bakanlığımız tarafından belirli dönemlerde denetleniyor ve kimseye haber verilmiyor. Öğrencilerimizin belki yemek lezzetinden, belki servisten, belki de sunum şeklinde sorunları var. GSBBİZ diye bir uygulamamız var. Oradan öğrenci bize zaten bunu bildiriyor, yazıyor ve kendilerinin taleplerini biz hemen takibe geçiyoruz."

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.