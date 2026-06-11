İletişim Başkanlığınca 'Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek' başlıklı toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) işbirliğiyle "2026 Ankara Zirvesi'ne Giden Yol: Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapılacağı anımsatıldı.

Zirve öncesinde İletişim Başkanlığınca Avrupa'daki çeşitli müttefik ülke başkentlerinde etkinliklerin düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Etkinlikler kapsamında, Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung işbirliğiyle '2026 Ankara Zirvesi'ne Giden Yol: Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek' başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü ile KAS Genel Sekreteri Dr. Mark Speich tarafından açış konuşmaları gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası meselelere dair değerlendirmeler yapıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise KAS Orta Doğu Direktörü Thomas Volk yaptı.

Konrad-Adenauer-Stiftung yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda farklı kurumlardan siyasetçiler, bürokratlar ve uzmanlar katılım göstererek NATO'nun geleceği ve Türkiye-NATO ilişkilerine yönelik görüşlerini paylaştılar."

Toplantıda, dünya genelindeki çatışmalar ve istikrarsızlık ortamı nedeniyle Ankara'daki NATO Zirvesi'nin, üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirecek hayati bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildiğine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda Türkiye-Almanya iş birliğinin savunma sanayii başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesinin taşıdığı öneme değinildi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'da tırmanan krizlerin uluslararası sistemde oluşturduğu belirsizlik ortamına değinilerek, NATO'nun üye ülkeler için sunduğu güvenlik kalkanının her zamankinden daha kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca, Türkiye'nin NATO'ya bakış açısının da masaya yatırıldığı toplantıda, ülkenin İttifak'a katıldığı günden bu yana sağladığı askeri ve siyasi katkılar ile üstlendiği stratejik misyonlar değerlendirildi."