2025'te Türk dış politikasında diplomasi trafiğinin odağı "Gazze, Rusya-Ukrayna, Suriye ve Kıbrıs" oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'te diplomasi trafiğinde en çok mesaiyi Suriye, Gazze, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs meselelerinin çözümü için harcadı, yurt dışı ziyaretlerinde küresel krizlere çözüm odaklı temaslarda bulundu.

Yılın ilk ziyaretini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapan Fidan, Lefkoşa'da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü, dönemin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde, 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen "Suriye" konulu toplantıya katılan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yer almasının "dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu" ifade etti.

Fidan, Riyad'da, İngiliz, Mısırlı, Suriyeli, Suud ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü.

Çalışma ziyareti kapsamında, 18 Ocak'ta Bakü'ye giden Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Fidan, 25 Ocak'ta Irak'ı ziyaret ederek, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından Bağdat'ta kabul edildi. Bakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

28 Ocak'ta Suudi Arabistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelen Fidan, 1 Şubat'ta, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'da görüştü. Fidan Doha'da, Hamas yetkilileri ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Münih Güvenlik Konferansı ve G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı

Bakan Fidan, 14 Şubat'ta, 61'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) Türkiye'yi temsil etti.

MSC 2025 marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dönemin Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, dönemin Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dönemin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve dönemin Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile ikili görüşmeler yaptı.

Fidan, 20 Şubat'ta, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki oturumlarda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı dahil uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşan Fidan, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun önem kazandığına dikkati çekti.

Fidan, G20 kapsamında düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak ederek, toplantı marjında Çinli, Cezayirli, İrlandalı, İspanyol ve Kanadalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşen Fidan, burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi.

Bakan Fidan, 2 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen İngiltere'de düzenlenen "Ukrayna" konulu toplantıya iştirak etti, Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktardı.

Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırganlığı ve Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları ele almak üzere Fidan, 7 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı, toplantı marjında birçok mevkidaşıyla görüştü.

Suriye'nin istikrarı ve DEAŞ'la mücadele konusunda temaslarda bulundu

9 Mart'ta, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılan Fidan, toplantının ardından bölge ülkeleri olarak özellikle terör örgütü DEAŞ'a yönelik müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulması konusunda karar alındığını duyurdu. Toplantıda, Suriye'nin istikrarına ve DEAŞ'la mücadeleye vurgu yapıldı.

Fidan, 13 Mart'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından başkent Şam'da kabul edildi.

Cenevre'de 17-18 Mart'ta düzenlenen "Kıbrıs" konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılan Fidan, toplantı marjında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ayrı ayrı görüştü.

Fidan, 22 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

25-26 Mart'ta ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret düzenleyen Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü. Görüşmede taraflar, savunma sanayisindeki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradeyi vurguladı.

2 Nisan'da Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Fidan, 3-4 Nisan'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak ederek, toplantı marjında Alman, Ukraynalı, ABD'li, Yunan, Estonyalı, İzlandalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

20-21 Nisan'da Cezayir'de, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yapan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile görüştü ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

Gazze'deki durum ve Suriye'deki bölgesel gelişmeler ele alındı

Fidan, 27 Nisan'da Katar'a ziyarette bulunarak, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle başkent Doha'da ayrı ayrı görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 5 Mayıs'ta ziyaret düzenleyen Fidan, temaslarında Gazze'deki durumu, Suriye'deki gelişmeleri ve diğer bölgesel konuları ele aldı. Fidan, ziyarette, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Bakan Fidan, 8 Mayıs'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılacak oturuma katıldı.

18 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin 2'nci toplantısı, Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın eş başkanlıklarında düzenlendi.

Fidan, 19 Mayıs'ta Sırbistan'a ziyaret düzenleyerek, Sırp mevkidaşı Marko Djuric ile Belgrad'da bir araya geldi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 21 Mayıs'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Fidan, toplantının ilk kez "gözlemci üyesi" ev sahipliğinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için yoğun diplomasi trafiği

Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un davetine icabetle 26-27 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret etti. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

Ziyarette, Putin tarafından kabul edilen Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın davetine icabetle 30 Mayıs'ta Ukrayna'yı ziyaret etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Sybiha ile bir araya gelen Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Ziyaret kapsamında Fidan, dönemin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, dönemin Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

Fidan, 16 Haziran'da Arnavutluk'ta düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirve marjında Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.

6-7 Temmuz'da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Brezilya'ya giden Fidan, Rio de Janeiro'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, dönemin Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, 9 Temmuz'da Pakistan'a ziyarette bulundu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi ve Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

10 Temmuz'da Fidan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Fidan, 16-17 Temmuz'da ABD'nin New York kentinde düzenlenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı'ya katılarak, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Fidan, 7 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti düzenledi. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi.

9 Ağustos'ta Mısır'da temaslarda bulunan Fidan, ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüştü.

Bakan Fidan,13-14 Ağustos'ta Katar'a ziyaret düzenledi. Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Fidan, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Fidan, bu vesileyle Suudi Arabistan'ı son bir yılda 4'üncü kez ziyaret etti.

Toplantı marjında Bakan Fidan, Mısırlı, Suriyeli, Cibutili, İranlı, Gambiyalı ve Iraklı mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

25 Ağustos'ta dönemin İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile İrlanda'da bir araya gelen Fidan, 3 Eylül'de Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Böylelikle "Çin'deki törenlere Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım" oldu.

Bakan Fidan, 11-12 Eylül'de İtalya'ya düzenlediği çalışma ziyaretinde, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi kapsamında, 15 Eylül'de Doha'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Fidan, Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, ABD'de Türkevi'nde temaslarda bulundu

BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain ile bir araya gelen Fidan, Türkevi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, dönemin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile ayrı ayrı görüştü.

Fidan, "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı" sıfatıyla BM 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar

2 Ekim'de Fidan, BAE'ye ziyarette bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulundu.

Fidan, 7 Ekim'de Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Gebele'de düzenlenen TDT 12. Zirvesi öncesinde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu, burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, 9 Ekim'de Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te yapılan "Gazze" konulu toplantıya iştirak etti.

AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı dolayısıyla 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret eden Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile de Katar'da bir araya geldi.

2 Kasım'da Irak'ı ziyaret eden Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından kabul edildi ve temaslarda bulundu.

Fidan, 4-5 Kasım'daki Finlandiya ziyaretinde, Fin mevkidaşı Elina Valtonen ile görüştü, Finlandiya'daki Tatar toplumunu temsil eden "Finlandiya İslam Cemaati" Başkanı'nı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Fidan, 10 Kasım'da ABD'yi ziyaret etti, ziyarette ABD'de Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un davetine icabetle Almanya'ya 28 Kasım'da giden Fidan, Almanya Federal meclis binasını ziyaret etti.

Fidan, 30 Kasım'da İran'a ziyaret düzenledi ve İran'da mevkidaşı Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle görüştü.

3 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'la görüşmeler yaptı.

Fidan, 4-5 Aralık'ta Viyana'da düzenlenen AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

6-7 Aralık'ta, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştiren Fidan, çok sayıda mevkidaşı ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla 19 Aralık'ta Miami kentinde yapılan "Gazze" konulu toplantıya iştirak etti. Toplantı vesilesiyle Fidan, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Fidan, yılın son ayında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile 22 Aralık'ta Suriye'ye çalışma ziyareti düzenledi.