2025'te 60 sağlık tesisi yapıldı

SAĞLIK Bakanlığı, 2025 yılında Türkiye genelinde 60 yeni sağlık tesisinin yapıldığını, ayrıca 302 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 71 Sağlıklı Hayat Merkezi açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı 2025 yılındaki çalışmalarını, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; 'Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık' modelini esas alarak sürdürdü. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek', 'Dumansız Türkiye', 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' gibi kampanyalarla, hastalanmadan önce sağlığı önceleyen bir yaklaşımla toplumda sağlıklı yaşam kültürü oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, pek çok yeniliği de hayata geçirdi.

25 BİNDEN FAZLA KADINDA KANSER ERKEN TEŞHİS EDİLDİ

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, 2025 yılında, 40-69 yaş arasındaki 1 milyon 40 bin 885 kişiye mamografi taraması yapıldı. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi sayesinde son 1 yılda 25 binden fazla kadında kanser erken teşhis edildi. Daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda yaklaşık 15 milyon vatandaş kanser taramalarına davet edildi.

Hastalık Yönetim Platformu'nda (HYP) yer alan 'Diyabet, Hipertansiyon, Kardiyovasküler Risk, Obezite, Yaşlı Değerlendirme, Koroner Arter Hastalığı, Kronik Böbrek Hastalığı, İnme, Astım, KOAH' modülleri aracılığıyla son 1 yıl içinde 69 milyon tarama ve 43,6 milyon izlem yapıldı.

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİNE YENİ AŞILAR EKLENDİ

2025 yılında, Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bugüne uygulanan beşli karma aşıyı (Difteri, Tetanos, Boğmaca, Çocuk Felci, Hemofilus İnfluenza Tip B) bir araya getiren 'Altı Bileşenli Karma Aşı' uygulamasına başlandı. Ayrıca aşılama programına Tetanos-Difteri-Aselüler Boğmaca (TDAB) aşısı da eklendi.

MHRS'DEN 388 MİLYON 95 BİN 539 RANDEVU ALINDI

Vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine, 'muayene randevusu' alabildiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) 2025 yılından 388 milyon 95 bin 539 randevu alındı. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Sistem, 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı günde tüm branşlara randevu verilebilecek hale getirildi. Yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle; randevu bekleyen hasta sayısı 4 milyondan 400 binin altına düştü. Randevu bekleyen vatandaşların oranı ise yüzde 90 azaldı.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve gebe okullarına vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak da gidebilmesi sağlandı. Ayrıca şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına MHRS'de randevu önceliği tanındı. 2025 yılında MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere 'aile hekimine yönlendirme' uygulaması devreye alındı. Ayrıca, aile hekimliklerinde akupunktur ve fitoterapi uygulamaları başladı.

KAMPANYALARLA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' yürütülmeye başladı. Programın başlangıcından bu yana 855 okulda 284 bin 723 öğrenciye ulaşıldı.

'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında 3 ayda Türkiye genelinde 10 milyondan fazla vatandaşın boy-kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda vücut kitle indeksleri hesaplanan vatandaşların yaklaşık yüzde 65'inin fazla kilolu olduğu tespit edilip, Sağlıklı Yaşam merkezlerindeki diyetisyen ve fiziksel aktivite danışmanlarına yönlendirme yapıldı.

'Dumansız Türkiye' sağlık iletişimi kampanyası yürütüldü. 81 ilde çapraz denetimlerle kafe ve restoranlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapıldı. 4 milyonu aşkın denetimde 30 binden fazla ihlal tespit edildi. Öte yandan, Tütünle Mücadele Timleri (TİM), 700 bine yakın vatandaşa ulaştı. 277 bin vatandaş, 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirildi. Mobil sigara bırakma poliklinikleri ve TİM'ler tarafından 180 binden fazla vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.

'Normal Doğum Eylem Planı' sayesinde primer sezaryen oranında 4,1 puanlık yani yüzde 12,3'lük düşüş sağlandı.

ANNE ADAYLARINA REHBERLİK EDECEK UYGULAMALAR SÜRDÜRÜLDÜ

2025 yılında, anne dostu hastane sayısı 39 yeni hastane ile 194'e yükseldi. Gebe okullarında 554 bin 824 gebeye eğitim verilirken; 'Her Gebeye Ebe Uygulaması' kapsamında 377 bin gebeye ulaşıldı. Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması ile gebelik, doğum, lohusalık ve 0-2 yaş arası bebek bakımıyla ilgili bilimsel bilgiler kullanıcıların ücretsiz erişimine sunuldu. Uygulama mobil marketlerden 76 bin kez indirilerek binlerce anne ve aileye ulaştı.

2025'TE SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME HIZ KAZANDI

e-Nabız üzerinden hizmet veren 'NeyimVar?' uygulaması ile son 1 yılda 5,9 milyon kişi randevu alırken hastalık belirtilerine göre, doğru branşa yönlendirildi. RADIS-Akılcı Görüntüleme Karar Destek Sistemi projesi ile gereksiz görüntüleme tetkikleri azaltıldı, maliyetler düşürüldü. Evde Sağlık Yönetim Sistemi'ne (ESYS) e-Rapor entegrasyonu ile tam bağımlı veya 80 ve üstü yaştaki kişilere ait 583 bin 493 raporun otomatik olarak yenilenmesi sağlandı. 'Dijital organ bağışı düzenlemesi'yle bağışın e-Nabız sistemi üzerinden yapılması sağlanarak bağış süreçleri kolaylaştırıldı. Uygulamanın hayata geçirildiği ekim ayından itibaren 45 binden fazla kişi organını e-Nabız profili üzerinden bağışladı.

İLAÇ, KOZMETİK VE TIBBİ CİHAZ DENETİMLERİ

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, biyosidal ürünler (vücutla temas eden) ile sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürdü. İnternet, sanal medya ve benzeri mecralarda yapılan ilaç satış veya tanıtımlarına yönelik denetimleri sonucunda, 1418 internet sitesinin erişime kapatılması sağlandı. Yine aynı mecralarda, sağlık beyanı kullanılarak yapılan ürün satış ve tanıtımlarına yönelik denetimlerde 3407 internet sitesi erişime engellendi. Mevzuata aykırı satış ve tanıtımlara yönelik olarak idari para cezaları uygulandı.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ

Acil sağlık hizmetleri ülke genelinde tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı, acil sağlık hizmetleri istasyon sayısı 3 bin 574'e çıkarıldı. Türkiye'de, 2025 yılında yaklaşık 6,5 milyon hasta ve yaralı kara ambulanslarıyla, 3 bin 206 hasta/yaralı deniz ambulanslarıyla, 50 bin 684 hasta/yaralı ise hava ambulanslarıyla hastanelere nakledildi.

2025 yılında Türkiye genelinde 60 yeni ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı tamamlandı. 302 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 71 Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı.