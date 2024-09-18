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2024 Yılının Son Süper Kanlı Ay Tutulması Görücüye Çıktı

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İstanbul'da gerçekleşen 2024 yılının son Ay tutulması sırasında Ay, kırmızı renge büründü ve gökyüzünde harika bir manzara sundu. Tutulma, Avrupa, Afrika, Asya'nın büyük bir kısmı ve Amerika'da gözlemlendi.

Yılın son ay tutulması gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay yüzeyinin kırmızı renge bürünmesi oluşan Süper Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da 2024 yılının son Ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma sırasında Ay yüzeyi kırmızı renge büründü. Yüzde 14 daha büyük görünen Ay'ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebildi. 2024'ün son ay tutulması saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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