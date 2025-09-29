2024'te Türkiye'de Muhtemel Eğitim Süresi 17,2 Yıl

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel sürenin 2024'te 17,2 yıl olduğu tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024'te 17,2 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

En yüksek muhtemel eğitim süresi Karabük ve İstanbul'da

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yılla Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 18,9 yılla Bayburt, 18,6 yılla Ankara, 18,5'er yılla Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yılla Şanlıurfa ve Şırnak olurken bu illeri sırasıyla 14,6 yılla Muş, 14,7 yılla Ağrı ve 15,2 yılla Mardin takip etti.

Eğitim süresi kadınlar için 17,6, erkekler için 16,7 yıl oldu

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2024'te bir önceki yıla göre toplamda 3,4 azaldı. Muhtemel eğitim süresi erkeklerde yüzde 3,8'lik düşüşle 16,7 yıl, kadınlarda yüzde 3 azalışla yüzde 17,6 yıl oldu.

Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken değerin en düşük olduğu iller kadınlarda Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin izledi.

Cinsiyet eşitliği endeksi kadınlar lehine arttı

Kadınların erkeklere oranına göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi ise 2024'te 1,05 olarak belirlendi. 2018'de 0,97 olan endeks, 2024'te 0,08 puan artışla kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu 5 il 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09'ar ile Çankırı ve Karaman olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97'şer ile Bitlis ve Siirt, 0,99'ar ile Erzurum ve Muş olarak sıralandı.

Muhtemel eğitim süresi nedir?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.