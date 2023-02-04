2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket Etti Güncel Haberler QUANZHOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Bir Çin-Avrupa yük treni Çin'in güneydoğusundaki yer alan Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan Cuma günü yola çıktı. Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir Çin-Avrupa yük treni, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) QUANZHOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Bir Çin-Avrupa yük treni Çin'in güneydoğusundaki yer alan Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan Cuma günü yola çıktı. Tren, bu yıl Quanzhou'dan yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni ve aynı zamanda işletmeye açıldığından bu yana Xingguo-Quanzhou Demiryolu'nu kullanan ilk Çin-Avrupa yük treni oldu. Trende büyük ölçüde Quanzhou'daki işletmelere ait 601,4 ton ağırlığında ve yaklaşık 2,625 milyon ABD doları değerinde mal bulunuyor. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan yola çıkan Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'nda park halindeki bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'nda bir Çin-Avrupa yük trenine konteyner yükleniyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir Çin-Avrupa yük treni, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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