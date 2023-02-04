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2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket Etti

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2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket Etti

QUANZHOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Bir Çin-Avrupa yük treni Çin'in güneydoğusundaki yer alan Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan Cuma günü yola çıktı.

2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket EttiÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir Çin-Avrupa yük treni, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

QUANZHOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Bir Çin-Avrupa yük treni Çin'in güneydoğusundaki yer alan Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan Cuma günü yola çıktı. Tren, bu yıl Quanzhou'dan yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni ve aynı zamanda işletmeye açıldığından bu yana Xingguo-Quanzhou Demiryolu'nu kullanan ilk Çin-Avrupa yük treni oldu. Trende büyük ölçüde Quanzhou'daki işletmelere ait 601,4 ton ağırlığında ve yaklaşık 2,625 milyon ABD doları değerinde mal bulunuyor.

2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket EttiHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan yola çıkan Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket EttiÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'nda park halindeki bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket EttiÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'nda bir Çin-Avrupa yük trenine konteyner yükleniyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Treni Çin'in Quanzhou Kentinden Hareket EttiÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentine bağlı Huian ilçesinde bulunan Xingguo-Quanzhou Demiryolu üzerindeki Huangtang Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir Çin-Avrupa yük treni, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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