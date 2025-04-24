20. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Başladı

Devlet Tiyatrolarının (DT) "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", ABD'den "Leland Faulkner" tiyatro grubunun oyunu "Mucizeler Diyarı" ile başladı.

DT Genel Müdürlüğünce bu yıl 20'ncisi düzenlenen festival kapsamında farklı ülkelerden gelen çocuklarla Tunalı Hilmi Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın çocukları ve vatandaşları selamladığı, fotoğraf çektirdiği, maskotlar ve yabancı tiyatro ekiplerinin eşlik ettiği yürüyüşte, katılımcılar dans edip, şarkılar söyleyerek Kuğulu Park'a ulaştı.

Parkta kurulan sahnede Arı Fen Koleji Çocuk Korosu'nun seslendirdiği çocuk şarkıları ve Ayşe Abla Koleji Çocuk Bandosu'nun gösterisi izleyicilerden beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca jonglörler ve kukla gösterileri yer aldı.

Katılımcılardan 10 yaşındaki Feyza Tazegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Maskotlarla, müziklerle oynadık ve eğlendik. Maskotlar çok tatlı olduğu için benimle de çok güzel oynadılar. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Festivalde yer alan Elif Öykü Arslanhan da güzel bir gün geçirdiğini, her günün böyle olmasını istediğini dile getirdi.

Sahne şovlarını ve parktaki kuğuları izlediğini anlatan 7 yaşındaki Eylül Yüksel de bu etkinlikle çok mutlu olduğunu söyledi.

Festivalin sunuculuğunu küçükler yaptı

Daha sonra DT Genel Müdürü Karadağlı ve çocuklar, ABD'den "Leland Faulkner" tiyatro grubunun "Mucizeler Diyarı"nın açılış oyununu izlemek için Akün Sahnesi'ne geldi.

9 yaşındaki Asya Esen ve Güney Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı programda, 20 yıllık festivali anlatan bir video çocuklara gösterildi.

"Yaşasın çocuklar, yaşasın sanat, yaşasın tiyatro"

Karadağlı, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, bugün çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

"Devlet Tiyatroları olarak 20 yıldır kalbimizde taşıdığımız Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin 20. yılını yeniden beraber kutluyoruz." diyen Karadağlı, "Sanatı bir barış dili, bir sevgi köprüsü olarak gören Devlet Tiyatroları, sizleri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl da 4 kıtadan, 10 ülke, 12 farklı oyunla festivalimize konuk oluyorlar. Türkiye'den ise 10 farklı bölgeden 22 renkli yapım sahnede olacak." şeklinde konuştu.

Karadağlı, festivalin 3 belediye tiyatrosu ve özel bir konuğu da ağırladığını kaydetti. Van Tuşba Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulunun Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyeceğini belirten Karadağlı, bu oyunu tiyatro bölümünde okurken oynadığını ve festivalde yer aldığı için de çok mutlu olduğunu anlattı.

Karadağlı, "Ayrıca 12 farklı atölyeyle çocuklarımız hayal güçlerini özgürce ortaya koyacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler' hitabı, bu festivale yalnızca adını değil ruhunu da vermiştir. Bu festivalde sahneleri değil, gönüllerimizi de aydınlatalım. Yaşasın çocuklar, yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, festivalimiz hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından ABD'den "Leland Faulkner" tiyatro grubunun oyunu "Mucizeler Diyarı" çocuklarla buluştu.

Bu yıl ABD, Almanya, İtalya, Çin, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İspanya, Brezilya ve KKTC'nin katıldığı festival 29 Nisan'a kadar sürecek.