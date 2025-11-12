Haberler

20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Güncelleme:
20 askerimizin şehit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının kara kutusu bulundu. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Öte yandan uçağın düştüğü bölgede yapılan çalışmalarda 1 şehidimizin daha naaşına ulaşılırken kayıp bir askerimizin naaşını arama çalışmaları sürüyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü ve 20 asker şehit oldu.
  • Uçağın kara kutusu bulundu ve kaza nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
  • Uçağın enkazına Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı ve kaza kırım ekibi inceleme için bölgeye intikal etti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğunu açıklarken, uçağın kara kutusuna da ulaşıldı. Öte yandan uçağın düştüğü bölgede yapılan arama çalışmalarında 1 şehidimizin daha naaşına ulaşıldı. Kayıp bir askerimizin naaşını arama çalışmaları ise devam ediyor.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu

MSB: 20 PERSONEL ŞEHİT DÜŞTÜ

Düşen kargo uçağındaki 20 askerimizin şehit olduğu açıklanırken, şehitlerimizin isimleri de açıklandı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

KARA KUTU BULUNDU

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

1 ŞEHİDİMİZİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI

Öte yandan uçağın düştüğü bölgede yapılan çalışmalarda 1 askerimizin daha naaşına ulaşılırken kayıp bir askerimizin naaşını arama çalışmaları sürüyor.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. İlgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.

ERDOĞAN KOBAKHİDZE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE

Öte yandan, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, uçağın düştüğü Kakheti bölgesine geldi. Bakan Geladze'ye, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürleri eşlik etti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

"SADECE RESMİ KURUMLARIMIZIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün öğleden sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜRCİSTAN: UÇAK HERHANGİ BİR ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

BAKAN GÜLER, GÜRCİSTAN VE AZERBAYCANLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, enkaz arama ve kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

