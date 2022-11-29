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Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

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Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Şanlıurfa'da kendilerini yakalamak isteyen sivil polisleri pompalı tüfekle vurarak yaralayan 2'si Suriye uyruklu 3 torbacı, olayın ardından gözaltına alınırken, yeni detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isterken yakalandığı belirtildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa, dün akşam saatlerinde hareketli saatlere sahne oldu. Şair Nabi Mahallesi'nde iddiaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, 3 şüpheliyi tespit etti. Takip edildiklerini ve yakalanacaklarını fark eden şüphelilerden biri sivil polislere pompalı tüfekle ateş açtı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Saldırıda polis memurları Ali Bozkurt (33) ve Olcay Kulakçı (35) ayaklarından isabet eden saçmalarla yaralandı. Polislerin de ateş açmasıyla kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Bozkurt ve Kulakçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. 2 polis memurunu tüfekle yaralayarak kaçan uyuşturucu satıcılarının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yaşanan olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaralı polis memurları Ali Bozkurt ile Olcay Kulakçı'yı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Polis memurlarının yaralanması olayının terör saldırısı olmadığını belirten Vali Salih Ayhan, "Akşam saatlerinde iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden kişiler, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyor. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok" dedi.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Polis ve jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi abluka altına alarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Yardımcı Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandığı belirlenen pompalı tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, güvenlik güçlerine yakalanmamaları halinde yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacakları ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Narkotik Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler

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