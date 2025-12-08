Bilal Erdoğan: Enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz

PALET Türk Müziği İlkokulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi programında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan , "Türk müziğinin erken yaşlardan itibaren çocuklarımız nezdinde tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasına, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Palet Türk Müziği İlkokulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Palet Türk Müziği İlkokulunda gerçekleştirildi. Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri olarak YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdiresi İlksen Kodal, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş katıldı. Süreçte 68 bestekar tarafından gönderilen 145 beste değerlendirildi.

'TÜRK MÜZİĞİNE DEHALARI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bugün bu akşam burada düzenlediğimiz 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması, yani Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın ikincisini yapıyoruz. Bu sefer biraz daha hızlı bir şekilde, daha kısa bir başvuru dönemiyle gerçekleştirdik. Geçen düzenlediğimizde TRT ile birlikte yapmıştık, bu sefer Kültür Bakanlığımızla birlikte yaptık. Türk Müziği İlkokulu olarak hem Türk müziğine dehaları kazandırmak istiyoruz hem de tabii ki bu okulumuzun yapısı itibarıyla okuldan öte bir kültür merkezi burası. Dolayısıyla işte kayıt stüdyosuyla, enstrüman yapım atölyesiyle, konser salonuyla beraber Türk müziğine hizmet eden bir yer burası" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI MÜZİK ÜSTATLARI OLARAK YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bilal Erdoğan, "Çocuk şarkılarının da, Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının da sayısının artmasına hizmet etmek istiyoruz. Yakın zamanda ilan ettiğimiz 'Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması' oldu. Dolayısıyla aslında Türk müziğinin erken yaşlardan itibaren çocuklarımız nezdinde tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasına, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasına sağlamayı hedefliyoruz. Tabii ki her sene okulumuza kabul ettiğimiz 24 müthiş müzik kabiliyeti olan çocuğumuzu da geleceğin müzik entelektüelleri, müzik erbabı, müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü okulumuz ne kadar tanınırsa o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. Bu 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı"