Şehitleri Anma Günü'nde Türkiye-Azerbaycan Vurgusu

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar,

"Bugün Azerbaycan, yüz ölçümü olarak tümüyle Azerbaycan topraklarında hakimiyetini, iktidarını tanzim etmiş bir devlettir." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve TADİV işbirliğiyle, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenlendi. Etkinlik, Karabağ'ın tarihini anlatan videonun gösterilmesi, saygı duruşu, ulusal marşların okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

TADİV Başkanı Attar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği ile bu anma etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, "Bir millet, iki devlet felsefesiyle sadece toplumsal birlikteliği değil, aynı zamanda ordusuyla, devletiyle, üst düzeyde istişare gruplarıyla Azerbaycan, Türkiye ile bütünlüğü ortaya koydu." dedi.

Kendisinin de Karabağlı bir aileden geldiğini ve Birinci Karabağ Savaşı'nda şehit olan bir aile üyesine sahip olduğunu hatırlatan Attar, şunları söyledi:

"Bugün kederlenmemek imkansızdır ama aynı zamanda da gururluyuz. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın (İlham) Aliyev'in biraz önce bu video görüntüde söylediği fikir, evet hepinizi rahatlatıyor. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Bugün Azerbaycan, yüz ölçümü olarak tümüyle Azerbaycan topraklarında hakimiyetini, iktidarını tanzim etmiş bir devlettir."

Attar, şehitleri anmanın önemine dikkati çekerek "Dünyanın dört bir tarafında hak ve adalet için varlık gösteren Türk askerinin, Allah her zaman zaferini daim etsin diyorum. Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Macidli ise günün anlam ve önemine değinerek, "Şehitlerimiz bizlere sadece özgürlüğü değil, sadece özgür topraklar değil, aynı zamanda onur ve gurur bırakmışlardır. İşgalden azat edilen topraklarımızda dalgalanan üç renkli ay yıldızlı bayrağımız onların kahramanlığının ve fedakarlığının en yüce sembolüdür." dedi.

27 Eylül'ün yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak hafızasına kazındığını dile getiren Macidli, Azerbaycan ve Türkiye'nin yakın ilişkisinin önemine değindi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise Türk ordusunun, mazlum milletlerin her daim yanında olduğunun altını çizerek, iki ülkenin yakın ilişkisinin önemini ve tarih boyunca Azerbaycan ve Türkiye'nin yan yana saflarda savaştığını vurguladı.

Konuşmaların ardından savaş dönemini gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Etkinliğe, şehit ailelerinin yanı sıra Azerbaycan ordusu mensubu askerler ve askeri öğrenciler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.