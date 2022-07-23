HER 2 DAKİKADA 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR, YÜZBİNLERCE KİŞİ TAŞIYICI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR

Siroz, karaciğer yetmezliği, ölümcül karaciğer kanseri gibi hastalıklara neden olan hepatit virüsleri, milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle Hepatit B (HBV), Hepatit C (HCV) ve Hepatit Delta (HDV) virüsleri nedeniyle dünyada 240 milyon kişinin enfekte olduğunu, her yıl 1 milyon 300 binden fazla kişinin, yani "her 2 dakikada bir kişinin", hepatit virüslerine bağlı bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile toplumda hepatit enfeksiyonlarının yarattığı tehlikelere dikkat çekildi, toplumda hepatit tarama programları konusundaki farkındalığın önemi vurgulandı. Toplantıda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu'ndan İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Organ Nakli Merkezi'nden TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Akyıldız konuşmacı olarak yer aldı.

"2 MİLYON KİŞİDE HEPATİT B VAR, SADECE 400 BİNİ FARKINDA"

HEPATİT C, 2 AYLIK TEDAVİ İLE YOK EDİLİYOR

"HERKES HAYATINDA EN AZ BİR KEZ HEPATİT TARAMASI YAPTIRMALI"

"KOVİD DÖNEMİ, TEDAVİLERİ KONTROLDEN ÇIKARDI"

TKAD Yönetim Kurulu'ndan Prof. Dr. Murat Akyıldız da Kovid-19 pandemisinin takipli hepatit hastalarında takip ve tedavilerin aksamasına neden olduğunu anlatarak bu durumun tehlikelerine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Biz dernekler olarak da hastane politikaları olarak da bu hastaların telefonla ve tele-tıp yöntemiyle takip ve tedavilerinin devam etmesini önerdik ve bir kısım hastaya da özellikle tekrar kontrollere gelmesi konusunda çağrılarda bulunduk. Sağlık Bakanlığı da rapor uzatma konusunda duyarlı davrandı bu dönemde. Ancak bazı hastalar bu süreçte maalesef ilaçlarını kendileri kesti. Kovid-19 hastalığı seyrinde aldıkları ilaçların yanlış bilgilendirme nedeniyle zararlı olabileceği ya da hastaneye ulaşma ya da eczaneye ulaşma konularındaki problemler nedeniyle tedavisiz kaldılar. Peki bu tedavisiz kalmanın sonuçları ne oldu? Maalesef günde tek tabletle her şey kontrol altındayken, birden gelişen ani karaciğer yetmezlikleri ya da tüm tedavi aşamalarını geçmiş, nakil ya da diğer cerrahi tedavilere de uygun olmayan karaciğer kanserleri ile karşımıza gelmeye başladı bu hastalar"

Demirören Haber Ajansı / Güncel