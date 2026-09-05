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ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı

ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı
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Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un kabusu sürüyor. ABD'li teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde çıktığı ilk 6 lig maçını da kaybeden Boluspor, son olarak Bandırmaspor deplasmanında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar 6 hafta sonunda puanla tanışamazken kalesinde 17 gol gördü.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor, 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-0 kazanarak Boluspor'a sezonun en ağır yenilgilerinden birini yaşattı.

İLK YARIDA 5 GOL

Bandırmaspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Ev sahibi ekibin gollerini 16 ve 33. dakikalarda Amidou Badji, 20 ve 24. dakikalarda Gianni Bruno, 37 ve 79. dakikalarda ise Tosin Kehinde kaydetti.

İlk 37 dakikada 5 gol bulan Bandırmaspor, soyunma odasına 5-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıda Kehinde'nin bir kez daha fileleri havalandırmasıyla karşılaşmanın skoru 6-0 olarak belirlendi.

DANIEL FARRAR İLE 6 MAÇ, 6 MAĞLUBİYET

Boluspor'da asıl dikkat çeken tablo ise ABD'li teknik direktör Daniel Farrar yönetimindeki sonuçlar oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Farrar yönetiminde çıktığı 6 lig karşılaşmasının tamamını kaybetti:

  • Manisa FK: 1-2
  • Batman Petrolspor: 0-2
  • Mardin 1969 Spor: 0-3
  • Muğlaspor: 0-2
  • Keçiörengücü: 0-2
  • Bandırmaspor: 0-6

Boluspor bu karşılaşmalarda yalnızca 1 gol atarken kalesinde tam 17 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar 6 hafta sonunda puan alamadı.

BOLUSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ PENDİKSPOR

Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 9'a yükseltirken, Boluspor sıfır puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Bandırmaspor, Sarıyer deplasmanına çıkacak. Boluspor ise sahasında Pendikspor'u konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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