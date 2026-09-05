ABD'den İran bağlantılı Türk bankasına yaptırım: Büyükelçi Barrack'tan 'tek kurum' vurgusu

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla (IRGC) bağlantıları olduğu iddiasıyla bir Türk bankasına yaptırım uyguladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack kararın Türk bankacılık sistemini değil, tek bir kuruluşu hedef aldığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Washington, savaşın başlamasından altı ay sonra Tahran'ı ekonomik olarak tecrit etme çabalarını sürdürüyor.Son adım, Türk bankası Golden Global Bank ve iştiraklerini hedef aldı. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'ni, varlık yönetim şirketi Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ni ve varlık kiralama şirketi Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ni yaptırım listesine aldığını açıkladı.Bakanlık söz konusu kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) adına "on milyonlarca dolar değerinde işlemin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığını" belirtti.Ayrıca bu kuruluşların, Tahran'a, "fonlarını uluslararası düzeyde transfer etmesine imkan tanıyan kritik muhabir bankacılık erişimi" sağladığı ifade edildi.Banka suçlamaları reddettiGolden Global Bank suçlamaları reddederek, ABD hükümetinin iddialarını doğrulayabilecek "herhangi bir bankacılık işlemi gerçekleştirmediğini" söyledi.Banka, "uygulanabilir tüm yerel ve uluslararası bankacılık düzenlemelerine, uygulamalarına ve uyum gerekliliklerine" saygı duyduğunu belirtti.Kurum kendisini "tüm faaliyetlerini faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde icra eden Türkiye'nin ilk yatırım bankası" olarak tanımlıyor.Reuters'ın TheBanks.EU veritabanından aldığı bilgilere göre Golden Global Yatırım Bankası'nın 2025 yılında yaklaşık 25 milyar Türk lirası tutarında toplam varlığı bulunuyordu.Barrack: 'Sorgulanan Türk finans sistemi değil, tek bir kurum'ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da X hesabından karara ilişkin bir paylaşım yaparak "Bu yaptırım kararı bir ülkeyi, bir bankacılık sistemini ya da bir müttefiki değil, tek bir kuruluşun faaliyetlerini hedef almaktadır" dedi.Bu süreç boyunca ABD Hazine Bakanlığı ile Türk muhataplarının "doğrudan ve kesintisiz" temas halinde olduğunu belirten Barrack, gerek ABD'de gerek Ankara'da, "bu sınırlı tedbirin Türkiye hakkında verilmiş bir hüküm olarak yorumlanmasının ciddi bir hata" olacağını söyledi.Barrack sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin kendi çıkarı; temiz, güvenilir ve kötüye kullanılmasının önüne geçilmiş bir bankacılık sistemine sahip olmaktır."Kendi kurumlarının, hükümetin asla onaylamayacağı amaçlar doğrultusunda kullanılmasını önlemekte Türkiye'den daha fazla çıkarı olan başka bir ülke yoktur."Türk finans sisteminin sağlığı sorgulanmamaktadır; sorgulanan tek şey bir kurumun faaliyetleridir."

Barrack açıklamasında Türk makamlarının, "bu mesele etrafındaki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmak ve gelecekte şeffaflığı güçlendirecek bir süreci başlatmak için yapıcı biçimde devreye girmesini" övdü."Bu, saklayacak bir şeyi olan bir devletin refleksi değildir; kendi sisteminin düzenli olmasını ve öyle görünmesini sağlamaya kararlı olgun bir ortağın tutumudur" dedi.Geçen hafta Washington, Mısır merkezli büyük bir bankanın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki faaliyetlerini ABD finans sisteminden çıkarmaya yönelik bir adım atmıştı.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yazılı açıklamasında, "Finans kuruluşları, İran'ı Ekonomik Olarak Dışlama Operasyonu'nu ne kadar ciddiye aldığımızı zor yoldan öğrenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.Bessent, "Daha fazla bankaya yaptırım uygulanmasına gerek kalmamasını umuyoruz" dedi ancak bunun uluslararası toplumun İran'a verdiği desteği ne kadar hızlı sonlandıracağına bağlı olduğunu söyledi.İran, ABD ve İsrail'in İslam Cumhuriyeti'nin dini liderini öldüren sürpriz bir bombardıman başlattığı Şubat ayının sonlarından bu yana savaş halinde.Bessent kısa süre önce ABD'nin İran'a karşı ekonomik bir operasyon ilan ettiğini söylemiş ve kampanyaya katılmayan ülkeleri sert sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .