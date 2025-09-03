2 çocuğun derede ölümünde 'asli kusurlu' bulunan belediyelere 5 milyon liralık tazminat davası

TEKİRDAĞ'da taşan derenin sularına kapılan Burak Önder (9) ile Mustafa Aslan'ın (13) ölümüne ilişkin aileleri, bilirkişi heyetinin 'asli kusurlu' bulduğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi'ne toplam 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı.

Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de sağanak nedeniyle derenin taşması ile kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı. Dere üzerindeki kanalizasyon künkleri içinde 500 metre mesafedeki dere yatağına sürüklenen Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti, Barış Önder çevredekiler tarafından kurtarıldı. ocukların ölümünün ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dr. Murat Kuruoğlu, Prof. Dr. Fethi Kadıoğlu ve Prof. Dr. Oral Yağcı'dan oluşan bilirkişi heyeti, bölgede 10 Şubat 2022'de inceleme yaptı. 2 saat süren incelemede heyet, çocukların içinde sürüklendiği beton künkleri metreler ile ölçtü. Boğulmaktan son anda kurtarılan Barış Önder de olay günü yaşadıklarını heyete anlattı.

'İNSAN GİRİŞİNİ ENGELLEYEN ÖNLEM ALINMAMIŞ'

Bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Raporda, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığı, kaza olduğu nitelendirildi. Olayın meydana gelmesinde, hidrolik olarak açık kanalın etrafında; insan girişini engeller nitelikte tel, çit ve benzeri herhangi bir önlem alınmamış olmasının etkisine dikkat çekilen raporda, Benzer şekilde yolun kenarında zemin altında yer alan betondan yapılmış 200 metre uzunluğundaki boru menfezlerin ağzında boruya katı madde girişini engeller nitelikte koruyucu bir ızgaranın olay tarihinde bulunmuyor olması da başka bir etken olarak değerlendirilmiştir denildi.

'KANALI USULÜNE UYGUN KAPAMAYAN İDARE, ASLİ KUSURLU'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 'asli kusurlu' bulunduğu raporda, şunlar ifade edildi 2016-2017 yılları arasında açık kanalı, kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu idareler kapsamında ise Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi halinde; gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması kapsamında, su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özeni borunun yerine getirilmemiş olması karşısında, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin asli kusurlu olduğu takdiri savcılığınıza ait olmak üzere değerlendirilmiştir."

'YOLDA DEFORMASYONA MÜDAHALE EDİLMEMİŞ'

Raporda ayrıca olayın meydana geldiği bölgede otoyolun menfez bölgesinde oluşan deformasyona da müdahale edilmediği kaydedildi. Otoyolun bakımından sorumlu belediyenin bu nedenle 'tali kusurlu' bulunduğu raporda, Bu açıdan 2016 yılında kapalı kanal yaparken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı yoldaki deformasyon artışı ile sabittir. Deformasyonlar olmasına rağmen yol bakımı sırasında da 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar da müdahale edilmediği de görülmektedir. Bu açıdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihleri göz önüne alarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği kapsamında takdiri savcılığınıza ait olmak üzere tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılmıştır denildi.Ölen çocukların aileleri, Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi hakkında toplam 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında, olayın meydana geldiği yerde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı. Keşifte ölen çocukların aileleri ile avukatı İbrahim Doğan hazır bulundu. Keşfin ardından açıklama yapan Avukat Doğan, manevi tazminatın davasının ardından maddi tazminat davası açılacağını söyledi. Mahkemenin geniş keşif yaptığını söyleyen İbrahim Doğan, Mahkeme gerçekleşen davaya konu olan olayda hangi kurumların ne derece kusurlu oldukları noktasında bir keşif yaptı. Bu keşif neticesinde davalı kurumların hizmet kusurlarının oranları, yüzdesel anlamda oranları olabilir, asli tali kusur anlamında oranları olabilir. Oranların tespiti amacıyla keşfi gerçekleştirdi. Olay yerini ayrıntılı olarak incelediler, buna göre de tarafların kusuru, olayın gerçekleşmesindeki kusur ortaya çıkacak ve bundan sonrasında ailelerin acıları bir nebzede olsa dindirilebilmesi için maddi, manevi anlamdaki tazminat taleplerimizle ilgili bir karar aşamasına gelinecek. Bu süreçle alakalı olarak Ergene Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Kanalizasyona İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Karayolları Genel Müdürlüğü, şu an mahkemede davalı taraf olarak gösterilmekte ve yargılaması da sürmekte. Bunlarla alakalı ayrıca ceza soruşturması da bu kurumların yetkilileri ceza soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer almaktadırlar diye konuştu.

'5 YIL SONUÇ ALAMADIK'

Hayatını kaybeden Mustafa Aslan'ın babası Hüseyin Arslan, olayın ardın zor günler geçirdiklerini belirterek, Burada iki çocuğumuzu kaybettik. Kaybetme sebebimiz, belediyelerin burada yaptığı kanalizasyon eksikliğinden dolayı oyun çağında olan çocuklar burada oynarken suya kapılıyorlar. Suda da görünmeyen büzün içinde ölüyorlar. Olayda bir çocuğumuzu da buradan geçen biri kurtarıyor. Bugün gelen keşif heyeti detaylı bir şekilde inceledi, inşallah bir sonuç verir. Gerçekten 5 yıla yakın bir süreç oldu bir sonuç alamadık. Aileler olarak buna üzülüyoruz. Bundan sonraki neticede suçlu belli olur dedi.

'HALA BİR ÖNLEM YOK'

Ölen Burak Önder'in annesi Zülbiye Önder, olay yerinden her geçtiğinde acıyı bir kez daha yaşadığını söyleyerek, Burada bir tedbirsizlik var, buraya uyarı tabelası konsaydı. Çocukların okuması yazması var, bunu okuyacaklardı. Bir de tel örgü çekselerdi veya buraya gelip vatandaşlar ile bir toplantı yapsalardı, biz de çekerdik bu tel örgüyü. Ondan sonra bizim hiçbir söz hakkımız yoktu, bütün suç bizimdi. Neden girdi benim çocuğum diye peşine de düşmezdim, kaderime susar evimde otururdum. Benim tek isteğim, kim yaptıysa sebepleri kimse cezalarını çekmelerini istiyorum. Başka annelerin canı yanmasın, halen burası açık ve tehlikesi devam ediyor. Buranın kapatılması, bir tel örgü çekilmesi çok mu zor Buradan gelip geçtikçe, aynı görüntüyü gördükçe aynı acıyı tekrar yaşatıyorlar. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz, sorumluların cezalarını almasını istiyoruz ifadelerini kullandı. te yandan, sorumlular hakkındaki ceza davası için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.