183 ülkeden iş insanları ve özel sektör temsilcileri Sıfır Atık Forumu’nda buluşacak

İstanbul, 5-7 Haziran tarihleri arasında küresel çevre diplomasisinin ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanıyor. Forum kapsamında 183 ülkeden, aralarında Dünya Ekonomik Forumu’nun da bulunduğu iş insanları ve özel sektör temsilcileri bir araya gelecek.

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez etkinliği olarak gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, dünyanın dört bir yanından gelen devlet temsilcilerini, iş dünyası liderlerini, yerel yöneticileri, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları aynı çatı altında buluşturacak. Kayıt sürecinde 183 ülkenin yer aldığı organizasyon, küresel ölçekte yakaladığı temsil gücüyle çevre ve sürdürülebilirlik alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

"DÜNYA EKONOMİK FORUMU GİBİ FARKLI PAYDAŞLAR VAR"

Sıfır Atık Forumu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Forum’a bu yıl 183 ülkeden temsilcinin katılacağını söyleyerek, 120'den fazla bakan, 200'ü aşkın belediye başkanı ve 500'den fazla uluslararası paydaşın yer alacağını kaydetti.

Ağırbaş, "Dünya Ekonomik Forumu gibi, Davos gibi farklı farklı paydaşların olduğu bir yapıya kavuştuk. 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz. Forum, dünyanın dört bir yanından karar vericileri, bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, yerel yöneticileri, özel sektör liderlerini ve sivil toplum aktörlerini ortak bir vicdan zemini etrafında buluşturacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile aynı takvime denk gelen bu organizasyonlar, sadece farkındalık etkinlikleri değil yeni bir küresel yaşam anlayışının inşa edildiği önemli buluşmalardır çünkü artık mesele yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmek değildir, insanlığın tüketim alışkanlıklarını yeniden sorgulamasını sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR BULUŞMA NOKTASI

Forum, farklı sektörleri ve karar alma mekanizmalarını bir araya getiren yapısıyla, küresel gündemin şekillendiği uluslararası zirveleri andıran bir niteliğe sahip. Dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar, belediye başkanları, yatırımcılar, iş insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri, sürdürülebilir geleceğin inşasına yönelik ortak çözümler geliştirmek üzere İstanbul’da buluşacak.

Bu yılki organizasyona 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı, 500’ü aşkın uluslararası paydaş, küresel fon temsilcileri ve eski devlet başkanlarının katılması bekleniyor. Beş bini aşkın üst düzey delegenin yer alacağı forum, yalnızca çevre politikalarının değil; ekonomi, sanayi, enerji, teknoloji ve kalkınma başlıklarının da ele alınacağı çok taraflı bir diplomasi ve iş birliği zemini sunacak.

İSTANBUL, KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNDEMİNİN MERKEZİ OLACAK

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri, sürdürülebilir şehirler, enerji dönüşümü ve atığın ekonomik değere dönüştürülmesi gibi konular kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Forum kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli bakanlar oturumları ise sürdürülebilir kalkınmanın temel alanlarına odaklanacak. Enerji ve doğal kaynaklar, tarım ve ormancılık ile sanayi ve teknoloji başlıklarında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ülkelerin deneyimleri paylaşılacak ve ortak politika önerileri geliştirilecek.

183 ÜLKENİN KATILIMIYLA YENİ BİR KÜRESEL YOL HARİTASI

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin desteğiyle yayımlanan İstanbul Deklarasyonu’nun ardından, bu yıl forum sonunda çok daha geniş katılımlı bir sonuç bildirgesinin ortaya çıkması hedefleniyor. Hazırlanacak metnin, sıfır atık yaklaşımını küresel ölçekte uygulanabilir ve somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüştürmesi amaçlanıyor. Bu yönüyle forum, yalnızca fikir alışverişinin yapıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde; uluslararası çevre politikalarının şekillendiği, ülkeler arası iş birliklerinin güçlendiği ve yeni ortaklıkların kurulduğu stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Kaynak: Haberler.com