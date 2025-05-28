18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı, bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Konferansın ardından açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, "2026 yılında, dönüşümlü ev sahipliği kapsamında Balkan Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın Atina'da icra edilmesi kararlaştırılmıştır. Konferans sonunda, ülke Genelkurmay Başkanları tarafından biraz önce yapıldığı üzere ortak bildiri metni imzalanmıştır" dedi.

İlk olarak 2007 yılında Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı, 2008 ve 2016 yıllarının ardından bu yıl üçüncü kez Türkiye'de ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak başkanlığında icra edildi. Konferansa; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya Genelkurmay Başkanları ile Karadağ ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanları temsilcileri katıldı. NATO Askeri Komite Başkanı ile NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı da konferansa misafir statüsünde iştirak etti.

'BALKANLAR'DA İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN KRİTİK'

Konferans, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Orgeneral Gürak, "18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konferans, silahlı kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğini güçlendiren önemli bir platform haline geldi. Terörizm, vekalet savaşları, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliği, düzensiz göç gibi karmaşık tehditler karşısında bölgesel güvenliği sağlamak her zamankinden daha zor hale geldi. Bu nedenle ülkeler arasındaki yakın iş birliği hayati önem taşımaktadır. Konferansın bu yılki teması 'Gelecekteki operasyonel ortamlarda mürettebatsız sistemlerin kullanımına ilişkin vizyon' olarak belirlendi. Türkiye bu alanda attığı vizyoner adımlarla, uzmanlığıyla ön plana çıkmaktadır. Yarın BAYKAR'a yapacağımız teknik ziyarette bu gelişmeleri yerinde göreceğiz. Ayrıca NATO Mürettebat Olmayan Sistemler Mükemmeliyet Merkezi'ne ev sahipliği başvurumuzu da gerçekleştirdik. Güvenlik risklerinin çeşitlendiği ve derinleştiği bir dönemde, dayanışma ve iş birliği diğer ülkelere de örnek teşkil edecek şekilde geniş bir perspektif kazandıracaktır. Türkiye olarak, Balkanlar'ın güvenliği ve istikrarı için anlamlı tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, konferansın ardından da değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Gürak açıklamasında, "Türkiye'nin ev sahipliğindeki 18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı, üye ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'dan; gözlemci ülkeler Slovenya ve Hırvatistan'dan Genelkurmay Başkanları veya temsilcilerinin; misafir katılımcı olarak NATO Askeri Komite Başkanı ve NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı'nın katılımıyla icra etmiş bulunmaktayız. Öncelikle tüm katılımcılara iştirakleri ve değerli katkıları için şükranlarımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Konferansın içeriğine dair bilgi veren Gürak, "Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip bu konferansta, insansız askeri sistemlerin geleceğin harekatlarını nasıl etkileyeceği hakkında görüş alışverişi yapılmış; konferans temasıyla uyumlu olarak, ülkemiz tarafından kurulması planlanan NATO İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir" diye konuştu.

Tatbikat ve eğitim faaliyetlerine de değinen Orgeneral Gürak, "Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen Silahlı Çatışma Hukuku Kursu, Özel Kuvvetler Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın sonuçları değerlendirilmiş; bir önceki konferansta alınan kararlara istinaden yapılan koordinasyon ve çalışma grubu faaliyetleri gözden geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gürak ayrıca, "Konferansa gözlemci olarak katılan ülke Genelkurmay Başkanları'nın ve misafir NATO temsilcilerinin değerlendirme ve katkıları alınmıştır. Üye ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini kuvvetlendirme ve geliştirme ile mevcut askeri iş birliği alanlarını genişletme ve yeni iş birliği alanları yaratma konusundaki kararlılık vurgulanmıştır" diye konuştu.

Konferans sonunda ortak bildirinin imzalandığını belirten Gürak, 2026 yılında toplantının Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Gürak konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"2026 yılında, dönüşümlü ev sahipliği kapsamında Balkan Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın Atina'da icra edilmesi kararlaştırılmıştır. Konferans sonunda, ülke Genelkurmay Başkanları tarafından biraz önce yapıldığı üzere ortak bildiri metni imzalanmıştır. Konuşmamın başından itibaren belirtmiş olduğum hususları kamuoyunun bilgisine sunar; hem konferansa iştirak eden tüm katılımcılarımıza hem de siz değerli basın mensuplarına bir kez daha şükran ve saygılarımı sunarım."