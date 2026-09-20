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18 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçen Yeni Zelanda gemilerini Çin ordusu takip etti

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Çin ordusunun, Yeni Zelanda donanmasına ait Te Mana fırkateyni ile Aotearoa ikmal gemisini 18 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçişleri sırasında takip ettiği bildirildi. Haberde, Çin ordusunun gemileri izlediği ve geçiş boyunca teyakkuzda olduğu belirtildi.

Çin ordusunun, Yeni Zelanda donanmasına ait Te Mana fırkateyni ile Aotearoa ikmal gemisini, 18 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçişleri sırasında takip ettiği bildirildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yeni Zelanda savaş gemilerinin ihtilaflı boğazdan geçişini doğruladı.

Haberde Çin ordusunun gemileri izlediği, geçiş boyunca teyakkuzda olduğu ve durumu kontrol ettiği belirtildi.

Yeni Zelanda donanmasına ait Te Mana fırkateyni ile Aotearoa ikmal gemisi, 18 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD ve müttefiklerine ait savaş gemileri ve uçakların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA
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