16. İstatistik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, kurum ve kuruluşların TÜİK ile veri paylaşımı süreçlerinin "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" bakımından muafiyet arz ettiğini ve kurum ile verilerin paylaşımında yasal bir engel bulunmadığını ifade etti.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16. İstatistik Konseyi Toplantısı, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın başkanlığında, Konsey üyelerinin katılımıyla TÜİK Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çetinkaya, toplantının amacının 2017-2021 dönemine ait 3. Resmi İstatistik Programı'nın değerlendirilmesi, idari kayıtlar ve alternatif veri kaynaklarının resmi istatistiklerin üretiminde kullanılmasının önemi, 2022-2026 Resmi İstatistik Programı'nın tanıtımı ve görüşülmesi olduğunu ifade etti. 3. Resmi İstatistik Programı kapsamında idari kayıtların resmi istatistik sürecinde kullanımına ilişkin çalışmaların, paydaş kurumların katkılarıyla başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Kişisel verilerin gizliliğine dikkati çeken Çetinkaya, kurum ve kuruluşların TÜİK ile veri paylaşımı süreçlerinin "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" bakımından muafiyet arz ettiğini, ilgili kanunda bu konunun net bir şekilde yer aldığını ve TÜİK ile verilerin paylaşımında yasal bir engel bulunmadığını kaydetti.

4. Dönem Resmi İstatistik Programı ve getireceği yenilikler

Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2021'de yürürlüğe giren ve 2022-2026 dönemini kapsayan 4. Dönem Resmi İstatistik Programı'nda ağırlıklı olarak dijital ve alternatif veri kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi planlandı. Tüm kurumlardaki verilerin birbirleriyle konuşabileceği ve veriye erişimi belirli ölçütler çerçevesinde mümkün olacağı açık veri platformuna ilişkin bir proje oluşturuldu.

Programda resmi istatistiklerin izlenmesine yönelik teknolojik bir altyapının kurulması için resmi istatistik takip platformu tasarlanırken bu platformla ulusal veri yayımlama takvimi, çalışma gruplarının faaliyetleri ve proje çalışmaları anlık olarak takip edilebilecek.

Yeni dönemde planlanan bir diğer çalışma ise resmi istatistik programı kapsamında üretilen istatistiklerin uluslararası kuruluşlara eksiksiz ve zamanında gönderilmesini mümkün kılan "Ulusal Veri Gönderim Sistemi"nin oluşturulması olacak. Bu sistemle uluslararası veri gönderimi tek bir çatı altında toplanarak standartlaştırılacak ve sürecin düzenli olarak takip edilebilmesi mümkün kılınacak.

Toplantıda alınan kararlar

Toplantıda, program kapsamında görüş ve teknik danışmanlık verebilecek ekonomik ve sosyal sınıflama komisyonlarının kurulmasına yönelik gerekli işlemlere başlanması kararlaştırıldı.

Uluslararası Veri Gönderim Sistemi'nin hayata geçirilmesine karar verilen Konsey Toplantısı'nda Türkiye İstatistik Sistemi'nin geliştirilmesi için Türkiye İstatistik Kanunu'nun TÜİK'e vermiş olduğu yetkiye dayanarak TÜİK'in kurumlardan talep ettiği verilerin edinilmesinde ilgili kurumlarca kolaylık sağlanması kararları da alındı.

Toplantıda 6 kurumun 10 istatistiğine kalite logosu belgesi verildi

2015'ten bu yana Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ürettiği istatistiklere ilişkin kalite değerlendirmesi yapılarak, gerekli kalite kriterlerini sağlayan istatistiklere logo belgesi veriliyor. Bugüne kadar 14 kurumun 48 istatistiği "kalite logosu belgesi" almaya hak kazandı.

16. İstatistik Konseyi Toplantısı'nda resmi istatistik üreten 6 kurumun 10 istatistiğine TÜİK tarafından kalite logosu belgesi takdim edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına "Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri", "Genel Yönetim Bütçe İstatistikleri", "Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistikleri", "Merkezi Yönetim Alt Sektörü Mali İstatistikleri", "Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Mali İstatistikleri", Milli Eğitim Bakanlığına "Örgün Eğitim İstatistikleri", Tarım ve Orman Bakanlığına "Ormancılık İstatistikleri (Yenileme)", Adalet Bakanlığına "Adalet İstatistikleri", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine "Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına "Yıllık Verimlilik İstatistikleri" konularında kalite logosu belgesi verildi.